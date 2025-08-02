三重新北大道一、二段道路銑鋪 8/4~6分階段封路施工

新北市三重區新北大道一、二段（水漾路至重陽路）將於8月4日至6日晚間10點至翌日清晨6點辦理道路銑鋪工程。圖為道路現況。（新北市工務局提供）

2025/08/02 14:42

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市三重區新北大道一、二段（水漾路至重陽路）是連接三重、新莊區要道，為改善道路鋪面品質，市府養護工程處指出，相關路段將於8月4日至6日晚間10點至翌日清晨6點辦理道路銑鋪工程，這次道路銑鋪長度1571公尺，將分為3階段辦理，施工期間將封閉部分車道及匝道，請用路人配合現場交通指揮。

養工處表示，銑鋪工程將分成3階段辦理，第一階段為8月4日晚上10點至翌日清晨6點，將封閉三重區新北大道一段（忠孝路三段至重陽路）往三重方向內車道、往新莊方向中間車道及內車道；第二階段為8月5日晚上10點至翌日清晨6點，將封閉三重區新北大道一段（忠孝路三段至重陽路）往三重方向外車道及中華路口至忠孝路三段往新莊方向內車道，晚上12點後將封閉新北大道一、二段中山高架橋上下匝道，並設置公車臨時停靠站。

請繼續往下閱讀...

至於第三階段，養工處指出，為8月6日晚上10點至翌日清晨6點，將封閉三重區新北大道一段往新莊（重陽路至忠孝路三段）外車道與忠孝路三段路口，晚上12點後將封閉新北大道一、二段中山高架橋上下匝道，並設置公車臨時停靠站。

養工處補充，施工期間若天候不佳，將順延施作，請用路人依照指示牌面改道通行，並遵守現場指揮導引。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法