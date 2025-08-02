為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    三重新北大道一、二段道路銑鋪 8/4~6分階段封路施工

    新北市三重區新北大道一、二段（水漾路至重陽路）將於8月4日至6日晚間10點至翌日清晨6點辦理道路銑鋪工程。圖為道路現況。（新北市工務局提供）

    新北市三重區新北大道一、二段（水漾路至重陽路）將於8月4日至6日晚間10點至翌日清晨6點辦理道路銑鋪工程。圖為道路現況。（新北市工務局提供）

    2025/08/02 14:42

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市三重區新北大道一、二段（水漾路至重陽路）是連接三重、新莊區要道，為改善道路鋪面品質，市府養護工程處指出，相關路段將於8月4日至6日晚間10點至翌日清晨6點辦理道路銑鋪工程，這次道路銑鋪長度1571公尺，將分為3階段辦理，施工期間將封閉部分車道及匝道，請用路人配合現場交通指揮。

    養工處表示，銑鋪工程將分成3階段辦理，第一階段為8月4日晚上10點至翌日清晨6點，將封閉三重區新北大道一段（忠孝路三段至重陽路）往三重方向內車道、往新莊方向中間車道及內車道；第二階段為8月5日晚上10點至翌日清晨6點，將封閉三重區新北大道一段（忠孝路三段至重陽路）往三重方向外車道及中華路口至忠孝路三段往新莊方向內車道，晚上12點後將封閉新北大道一、二段中山高架橋上下匝道，並設置公車臨時停靠站。

    至於第三階段，養工處指出，為8月6日晚上10點至翌日清晨6點，將封閉三重區新北大道一段往新莊（重陽路至忠孝路三段）外車道與忠孝路三段路口，晚上12點後將封閉新北大道一、二段中山高架橋上下匝道，並設置公車臨時停靠站。

    養工處補充，施工期間若天候不佳，將順延施作，請用路人依照指示牌面改道通行，並遵守現場指揮導引。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播