為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹市敬老卡「嗶」一下過馬路多10秒綠燈 使用者比例低

    新竹市敬老愛心卡新增1功能，在試辦路口過馬路可多10秒綠燈秒數，但試辦10天的使用者比例低。（記者洪美秀攝）

    新竹市敬老愛心卡新增1功能，在試辦路口過馬路可多10秒綠燈秒數，但試辦10天的使用者比例低。（記者洪美秀攝）

    2025/08/02 14:03

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市敬老愛心卡除可搭公車或客運及火車和到農會藥局使用，現在又多了一項功能，市府交通處在中央路與文化街口試辦持敬老愛心卡「嗶」一下，過馬路可多10秒綠燈通行秒數。從7月23日試辦至今10天，使用的長輩及身障者比例不高，由於該路口不大，原有的綠燈通行秒數已足夠通行，幾乎沒看到有長輩或身障者持卡使用，多數行人則稱僅有1個路口可使用，實際效益不高，質疑是浪費公帑的政策。

    市府交通處稱這是全國首座「敬老愛心號誌」創新裝置，目的是提供持敬老愛心卡者過馬路時，可以「嗶」一下，即可在下個綠燈時段獲額外10秒通行時間，讓長輩及身障者從容、安全地穿越道路，同時搭配「放大型行人號誌燈」及「行人專用時相」使用，目前屬試辦階段，是今年2月到新加坡考察時，所獲得的靈感，後續則進行票證設備、交通控制系統、通訊協定、號誌邏輯及時制做整合，試辦啟用至今約10天。

    交通處說明，試辦路口選擇護城河綠帶沿線的中央路與文化街口，是考量該地區附近有醫療院所與長者常活動的場域，且是護城河綠帶步行通道，共設置8台號誌感應機台，分設在行人穿越道兩側，只要嗶卡後可延長下一次綠燈秒數，協助行動較緩慢者安全通行，此路口也升級放大版行人號誌燈，並採用行人專用時相，將觀察實際運作情形，做滾動式檢討。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播