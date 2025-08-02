竹市敬老卡「嗶」一下過馬路多10秒綠燈 使用者比例低

新竹市敬老愛心卡新增1功能，在試辦路口過馬路可多10秒綠燈秒數，但試辦10天的使用者比例低。（記者洪美秀攝）

2025/08/02 14:03

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市敬老愛心卡除可搭公車或客運及火車和到農會藥局使用，現在又多了一項功能，市府交通處在中央路與文化街口試辦持敬老愛心卡「嗶」一下，過馬路可多10秒綠燈通行秒數。從7月23日試辦至今10天，使用的長輩及身障者比例不高，由於該路口不大，原有的綠燈通行秒數已足夠通行，幾乎沒看到有長輩或身障者持卡使用，多數行人則稱僅有1個路口可使用，實際效益不高，質疑是浪費公帑的政策。

市府交通處稱這是全國首座「敬老愛心號誌」創新裝置，目的是提供持敬老愛心卡者過馬路時，可以「嗶」一下，即可在下個綠燈時段獲額外10秒通行時間，讓長輩及身障者從容、安全地穿越道路，同時搭配「放大型行人號誌燈」及「行人專用時相」使用，目前屬試辦階段，是今年2月到新加坡考察時，所獲得的靈感，後續則進行票證設備、交通控制系統、通訊協定、號誌邏輯及時制做整合，試辦啟用至今約10天。

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交通處說明，試辦路口選擇護城河綠帶沿線的中央路與文化街口，是考量該地區附近有醫療院所與長者常活動的場域，且是護城河綠帶步行通道，共設置8台號誌感應機台，分設在行人穿越道兩側，只要嗶卡後可延長下一次綠燈秒數，協助行動較緩慢者安全通行，此路口也升級放大版行人號誌燈，並採用行人專用時相，將觀察實際運作情形，做滾動式檢討。

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