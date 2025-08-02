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    竹縣尖石鄉幸福巴士升級 添購3輛新車

    新竹縣13鄉鎮市第一個推動幸福巴士的尖石鄉，獲交通部公路局車輛汰舊換新補助，購置3輛全新乙類大客車，今天交車啟用。（新竹區監理所提供）

    新竹縣13鄉鎮市第一個推動幸福巴士的尖石鄉，獲交通部公路局車輛汰舊換新補助，購置3輛全新乙類大客車，今天交車啟用。（新竹區監理所提供）

    2025/08/02 13:54

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕尖石鄉幸福巴士再升級！新竹縣13鄉鎮市第一個推動幸福巴士的尖石鄉，在中央與地方攜手努力下，獲交通部公路局車輛汰舊換新補助，購置3輛全新乙類大客車，今天交車啟用，為原鄉居民提供更安全、舒適與便捷的公共運輸服務。

    新竹區監理所表示，尖石鄉自2014年起推動「尖石鄉基本民行公共運輸服務改善計畫」，2020年起轉型為「幸福巴士」，現有6條路線提供服務，深耕偏鄉交通的努力獲得全國肯定，2024年第一屆「幸福巴士金運獎」評獎，獲頒「2024金運獎」績優獎。

    尖石鄉為幅員遼闊的偏鄉山區，公共運輸不發達，幸福巴士對鄉民就醫、就學、通勤都至關重要。交通部公運計畫自2014年起至今，已補助該鄉逾1億6千多萬元，讓尖石交通獲得極大改善。這次在公路局、新竹區監理所、新竹縣政府及尖石鄉公所的共同努力下，再新添3輛全新乙類大客車投入營運。

    尖石鄉長曾國大表示，3輛全新大客車獲交通部公路局補助款1160萬6055元，配置於【玉峰線】、【秀巒1線】及【秀巒2線】，將大大強化玉峰村及秀巒村往來竹東車站的服務，讓通勤、就醫及日常採買，有更舒適及安全的搭乘運具。

    新竹縣13鄉鎮市第一個推動幸福巴士的尖石鄉，獲交通部公路局車輛汰舊換新補助，購置3輛全新乙類大客車，今天交車啟用。（新竹區監理所提供）

    新竹縣13鄉鎮市第一個推動幸福巴士的尖石鄉，獲交通部公路局車輛汰舊換新補助，購置3輛全新乙類大客車，今天交車啟用。（新竹區監理所提供）

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