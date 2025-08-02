為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台語認證考試1.6萬人參加 韓籍教師愛上台語

    韓國籍李旻宰在台灣從事韓文教學工作，13年前來台旅遊，開始對台語產生興趣。（教育部提供）

    韓國籍李旻宰在台灣從事韓文教學工作，13年前來台旅遊，開始對台語產生興趣。（教育部提供）

    2025/08/02 13:46

    〔記者林曉雲／台北報導〕台灣台語認證今（2）日登場，全國18個考區，總報名人數1萬6548人，仍以學生群族報名人數最多，共有9481人報考，其中介於13歲至15歲國中生計3927人，占學生族群比率約41％，考生多元包括5歲童、19歲腦麻生及韓國籍人士等。

    韓國籍李旻宰在台灣從事韓文教學工作，他表示，13年前來台灣旅遊時，遇到的台灣人多以台語交談，引發他對台語的興趣，又發現韓文有許多發音和台語相似，畢業於語言所的碩士論文研究主題即與台語相關，未來規劃在台灣繼續進修相關的博士學位，上次考A卷時，分數差一點即通過A2初級，這次直接報名B卷，挑戰B1中級。

    教育部終身教育司科長蔡忠武說明，因應行政院人事行政總處公布台南市今日停止上班上課，為保障民眾安全，台南考區今日考試延期辦理，考試時間另行通知，其餘考區照常舉行，今日為A卷電腦化測驗、9775人報名，明日為B卷採一般筆紙測驗、6773人報名，預計今年11月3日起寄發合格證書。

    5歲考生陸宥澄平時在家會說台語，這次是第2次參加台語認證，媽媽是學校老師，因學生報名台語認證，順勢也幫自己和兒女（姐姐8歲、弟弟5歲）報名，平時會讓孩子看公視台語台節目，陸媽媽說，抱持平常心和孩子們一起學習、累積考試經驗，不會有太大的得失心。

    台中教育大學台語系蕭姓學生，雖有中度腦性麻痺，主要是下肢功能障礙，不影響思考和學習，他表示，從小接觸外公創立的布袋劇團，很早就對台語有興趣，國中時曾參加台語社團，平時除了聽布袋戲學台語，也會找些認證相關書籍準備，覺得學羅馬拼音比較困難，無論「台羅」或「白話字」都各有不易學習處，台語漢字跟華語漢字也有差異，希望這次考試能通過「B2中高級」，達到系上畢業門檻，未來盼能把所學運用於傳統藝術或語言傳承上。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播