台語認證考試1.6萬人參加 韓籍教師愛上台語

韓國籍李旻宰在台灣從事韓文教學工作，13年前來台旅遊，開始對台語產生興趣。（教育部提供）

2025/08/02 13:46

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣台語認證今（2）日登場，全國18個考區，總報名人數1萬6548人，仍以學生群族報名人數最多，共有9481人報考，其中介於13歲至15歲國中生計3927人，占學生族群比率約41％，考生多元包括5歲童、19歲腦麻生及韓國籍人士等。

韓國籍李旻宰在台灣從事韓文教學工作，他表示，13年前來台灣旅遊時，遇到的台灣人多以台語交談，引發他對台語的興趣，又發現韓文有許多發音和台語相似，畢業於語言所的碩士論文研究主題即與台語相關，未來規劃在台灣繼續進修相關的博士學位，上次考A卷時，分數差一點即通過A2初級，這次直接報名B卷，挑戰B1中級。

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教育部終身教育司科長蔡忠武說明，因應行政院人事行政總處公布台南市今日停止上班上課，為保障民眾安全，台南考區今日考試延期辦理，考試時間另行通知，其餘考區照常舉行，今日為A卷電腦化測驗、9775人報名，明日為B卷採一般筆紙測驗、6773人報名，預計今年11月3日起寄發合格證書。

5歲考生陸宥澄平時在家會說台語，這次是第2次參加台語認證，媽媽是學校老師，因學生報名台語認證，順勢也幫自己和兒女（姐姐8歲、弟弟5歲）報名，平時會讓孩子看公視台語台節目，陸媽媽說，抱持平常心和孩子們一起學習、累積考試經驗，不會有太大的得失心。

台中教育大學台語系蕭姓學生，雖有中度腦性麻痺，主要是下肢功能障礙，不影響思考和學習，他表示，從小接觸外公創立的布袋劇團，很早就對台語有興趣，國中時曾參加台語社團，平時除了聽布袋戲學台語，也會找些認證相關書籍準備，覺得學羅馬拼音比較困難，無論「台羅」或「白話字」都各有不易學習處，台語漢字跟華語漢字也有差異，希望這次考試能通過「B2中高級」，達到系上畢業門檻，未來盼能把所學運用於傳統藝術或語言傳承上。

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