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    屏縣垃圾破袋檢查實施一年 合格率從47％升至85％

    屏東縣垃圾破袋檢查已實施一年，成效已現。（屏東縣政府提供）

    屏東縣垃圾破袋檢查已實施一年，成效已現。（屏東縣政府提供）

    2025/08/02 13:15

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕落實垃圾分類，屏東縣政府去（2024）年8月起，與各鄉鎮市公所清潔隊合作，推動垃圾破袋檢查及焚化廠落地查核等多項措施。統計全縣至今已破袋逾14萬包，分類合格率由原先47%大幅提升至85%，針對不合格案件，環保局今（2025）年啟動裁罰機制，至今已開出72件罰單。

    屏東縣府環保局表示，去年8月起實施垃圾破袋檢查作業，9月起進一步加強執行焚化廠進廠落地檢查，至今年6月底，共檢查99車次，其中有35車次因不符規定被退運。透過多項政策，不僅提升分類準確度，廢棄物回收率也從50.5%上升至近54%，每月回收量增加達1650公噸，已見成效。

    環保局指出，初期以勸導為主，今（2025）年起針對破袋檢查不合格者進行開單告發，稽查過程中，只要查獲3項以上分類錯誤就不合格，處新台幣1200至6000元罰鍰，常見違規包括將廚餘、廢鋁箔包、廢紙容器、塑膠容器及鐵鋁罐等資源回收物混入一般垃圾，又以一次性飲料杯最常見。

    屏東市清潔隊長陳室源表示，民眾起初遇破袋檢查時難免緊張，曾有外籍移工因不熟悉垃圾分類規定而被退回，導致雇主誤會清潔隊為難員工；也有民眾使用不透明垃圾袋遭檢查，誤以為被刻意針對，對此清潔隊員都會耐心說明，是為了提升垃圾分類品質，並非針對個人或特定族群。目前民眾整體配合度明顯提高，不但垃圾量減少，廚餘回收量也明顯增加，資源回收率更從原2至3成提升7至8成，成效亮眼。

    屏縣府環保局執行垃圾車進廠落地檢查。（屏東縣政府提供 ）

    屏縣府環保局執行垃圾車進廠落地檢查。（屏東縣政府提供 ）

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