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    台南安定區成水鄉澤國 小七店員回不了家、麵包被搶光

    安定區港尾里災情嚴重，小朋友涉水回家。（記者吳俊鋒攝）

    安定區港尾里災情嚴重，小朋友涉水回家。（記者吳俊鋒攝）

    2025/08/02 13:11

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南今天清晨劇烈降雨，安定區3小時累積逾224毫米，居民形容「水像在用倒的」，宣洩不及，轄內各里都傳出積淹災情，到中午為止，港尾、港口的聚落內仍是一片汪洋，還未消退，低窪處水深到大腿，有當地住戶認為是「莫拉克」颱風以來最嚴重。

    災情嚴重的港尾里，當地連鎖超商「7-ELEVEN」的麵包一早全被搶光，大夜班員工還因為淹水回不了家，繼續留在店裡幫忙。

    安定區長陳仁偉表示，雨實在下得大又急，轄內13里都有輕重程度的災情，天還未亮，公所團隊就已下鄉巡查，清晨5點許，各地陸續傳出淹水。

    由於道路積淹，緊急進行封閉、管制，港口里有住戶在鐵捲門下，以珍珠板黏貼成臨時的擋水閘應急。

    李姓住戶則說，莫拉克風災淹怕了，之前已斥資200萬元將大門口墊高，這次有看到效果。

    由於港尾里淹水嚴重，178線道路旁的小七，是附近住戶重要的補給站，客人一直湧入，暫時回不了家的大夜店員，就留下來幫忙，笑說賺點加班費也不錯。

    去小七購買午餐的王姓居民指出，當地已經很少淹水，這是莫拉克以來最嚴重的災情，讓大家很詫異，所幸都平安。

    陳仁偉指出，清晨4點起，港口、港尾等里的抽水機都有陸續啟動，由於是匯至下游安順寮排水，但安南區也有劇烈降雨，延遲了積水消退的時間。

    陳仁偉強調，公所已經全面勘查，居民如果有什麼需要，會全力協助，至於多少受災戶，仍在了解、統計中。

    港尾里小七的大夜班店員，因為淹水，早上一時回不了家。（記者吳俊鋒攝）

    港尾里小七的大夜班店員，因為淹水，早上一時回不了家。（記者吳俊鋒攝）

    港尾里7-ELEVEN架上的麵包，全被搶空。（記者吳俊鋒攝）

    港尾里7-ELEVEN架上的麵包，全被搶空。（記者吳俊鋒攝）

    安定港尾里災情嚴重，居民涉水外出。（記者吳俊鋒攝）

    安定港尾里災情嚴重，居民涉水外出。（記者吳俊鋒攝）

    港口里居民自己黏貼臨時的擋水閘，降低住家災情。（記者吳俊鋒攝）

    港口里居民自己黏貼臨時的擋水閘，降低住家災情。（記者吳俊鋒攝）

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