為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    用一次次打火經驗證明救災無礙 麥寮沈儀在獲雲林縣級模範父親

    麥寮鄉沈儀在（右3） 獲縣級模範父親。（記者李文德攝）

    麥寮鄉沈儀在（右3） 獲縣級模範父親。（記者李文德攝）

    2025/08/02 13:44

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府今（2）日舉辦2025模範父親暨好人好事代表表揚會，其中麥寮鄉的沈儀在雖投入義消僅10多年，65歲的他仍身強體壯，為民眾打火救災，因為熱心救人品行讓他獲得縣級模範父親殊榮。他表示，只要還有體力就會繼續投入救災行列。

    今年度共表揚29位縣級模範父親、16位好人好事代表，由雲林縣長張麗善、縣府社會處長林文志等人一同頒獎表揚。

    麥寮鄉沈儀在因熱心公眾事務，10多年前麥寮消隊北五消防分隊甫成立時，正值壯年的他投入義消工作，如今已成為義消隊長。他表示，50多歲加入義消也有不少人懷疑體力是否能負荷，但他用一次次出勤證明，每當有火警發生便會立即放下手邊工作，畢竟「救人為快樂之本」，會持續用行動投入救災工作。

    崙背鄉71歲林子祥，在台電公司擔任技術員超過40年，退休後仍不忘自己「台電人」專業。他表示，只要社區居民有「電」方面的問題，都會全力以赴處理。面對近來許多台電人員投身搶修，甚至有同仁殉職，他看在眼裡心有不捨，希望民眾多體諒同仁的辛苦。

    另68歲斗六市的好人好事代表張竹王，因長女先天性聽障，因此致力推動聽語障者福利。他表示，與其怨天尤人，不如為向女兒一樣的民眾爭取福利，他擔任過雲林縣聲暉協進會理事長，更與有志之士一同倡導聽障兒學前口語教育提供家長專業知識，保障教育及就業，希望讓聽語障朋友有更好的生活品質。

    張麗善說，此次45位模範父親、好人好事代表接受表揚，每位獲獎者不僅年輕時辛勤工作、不畏艱苦的環境為家庭犧牲奉獻，並重視子女品德教育，因此今年度獲選是實至名歸。

    林子祥獲縣級模範父親。（記者李文德攝）

    林子祥獲縣級模範父親。（記者李文德攝）

    張竹王（右3）獲今年度好人好事代表。（記者李文德攝）

    張竹王（右3）獲今年度好人好事代表。（記者李文德攝）

    雲林縣府今舉辦模範父親、好人好事代表表揚，共有45名獲獎。（記者李文德攝）

    雲林縣府今舉辦模範父親、好人好事代表表揚，共有45名獲獎。（記者李文德攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播