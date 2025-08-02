用一次次打火經驗證明救災無礙 麥寮沈儀在獲雲林縣級模範父親

麥寮鄉沈儀在（右3） 獲縣級模範父親。（記者李文德攝）

2025/08/02 13:44

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府今（2）日舉辦2025模範父親暨好人好事代表表揚會，其中麥寮鄉的沈儀在雖投入義消僅10多年，65歲的他仍身強體壯，為民眾打火救災，因為熱心救人品行讓他獲得縣級模範父親殊榮。他表示，只要還有體力就會繼續投入救災行列。

今年度共表揚29位縣級模範父親、16位好人好事代表，由雲林縣長張麗善、縣府社會處長林文志等人一同頒獎表揚。

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麥寮鄉沈儀在因熱心公眾事務，10多年前麥寮消隊北五消防分隊甫成立時，正值壯年的他投入義消工作，如今已成為義消隊長。他表示，50多歲加入義消也有不少人懷疑體力是否能負荷，但他用一次次出勤證明，每當有火警發生便會立即放下手邊工作，畢竟「救人為快樂之本」，會持續用行動投入救災工作。

崙背鄉71歲林子祥，在台電公司擔任技術員超過40年，退休後仍不忘自己「台電人」專業。他表示，只要社區居民有「電」方面的問題，都會全力以赴處理。面對近來許多台電人員投身搶修，甚至有同仁殉職，他看在眼裡心有不捨，希望民眾多體諒同仁的辛苦。

另68歲斗六市的好人好事代表張竹王，因長女先天性聽障，因此致力推動聽語障者福利。他表示，與其怨天尤人，不如為向女兒一樣的民眾爭取福利，他擔任過雲林縣聲暉協進會理事長，更與有志之士一同倡導聽障兒學前口語教育提供家長專業知識，保障教育及就業，希望讓聽語障朋友有更好的生活品質。

張麗善說，此次45位模範父親、好人好事代表接受表揚，每位獲獎者不僅年輕時辛勤工作、不畏艱苦的環境為家庭犧牲奉獻，並重視子女品德教育，因此今年度獲選是實至名歸。

林子祥獲縣級模範父親。（記者李文德攝）

張竹王（右3）獲今年度好人好事代表。（記者李文德攝）

雲林縣府今舉辦模範父親、好人好事代表表揚，共有45名獲獎。（記者李文德攝）

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