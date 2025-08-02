苗栗雨勢影響火炎山步道多處邊坡崩塌 志工加設警戒繩

受近期雨勢影響，多處路段出現邊坡崩塌情形。（記者彭健禮攝）

2025/08/02 13:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣火炎山登山步道，是熱門路線，但因其為礫石地質，受近期雨勢影響，多處路段出現邊坡崩塌情形，協助認養的火炎山登山協會志工們，展開加設安全警戒繩釘置作業，提醒造訪山友注意安全。

受鋒面影響，各地雨勢一波波，不時出現強降雨，7月28日最近一波大雨之後，火炎山登山步道1.5K、1.8K、2.1K處發生邊坡崩塌情形，逼近原釘設的安全警戒繩範圍。且因崩塌處邊緣的林木根基已出現裸露，可能會再持續崩落，協會志工們今天展開加設安全警戒繩的釘置作業。

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尤其2.1K處是步道沿線最佳的觀景平台，也因邊坡崩塌面積減少，協會奉茶志工隊志工李德霖說，且他觀察還有崩塌的可能，所以要將安全警戒繩再靠平台內側拉一點，並提醒山友勿越界，以維護自身安全。

火炎山位處苗栗縣三義鄉與苑裡鎮交界處，國有林大安溪事業區第3林班地，由農業部林業及自然保育署新竹分署管轄。分署表示，火炎山因地質條件，地形持續改變，尤其知名「大峽谷」點，逢大雨過後常發生崩塌，已立牌告知注意安全，請山友上山前注意天候、評估自身狀態，上山後注意路況。

火炎山是台灣南、北氣候的分水嶺，原為礫岩紅土台地，經大安溪溪水的切割，加上侵蝕、崩塌作用，而形成壁立山峰等特殊地形景觀。南面山峰岩層裸露，少有植被，當夕陽西照，由遠處觀之，很像火焰燃燒一般，因而得名。

志工加設警戒繩籲山友注意安全。（記者彭健禮攝）

崩塌處邊緣地基鬆散，有再持續崩落之虞。（記者彭健禮攝）

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