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    北市「公營當鋪」去年淨利暴增千萬！將研議調降利率回饋市民

    受益於國際金價漲，台北市動產質借處去年淨利3342萬餘元，較預算數增加逾千萬元。（記者甘孟霖攝）

    受益於國際金價漲，台北市動產質借處去年淨利3342萬餘元，較預算數增加逾千萬元。（記者甘孟霖攝）

    2025/08/02 13:03

    〔記者甘孟霖／台北報導〕國際金價持續高檔，此現象也為台北市「公營當舖」動產質借處帶來可觀盈餘，淨利暴增千萬元，還比預算高出54%。台北市議員侯漢廷表示，呼籲市府調降利率，照顧弱勢市民。動質處回應，正研議調降質借利率回饋市民。

    審計部2024年總決算審核報告指出，動質處審定稅後淨利為3342萬餘元，較預算數2166萬餘元增加1175萬餘元，約54.26％，主要原因為國際黃金價格上漲，配合調高黃金質借標準，民眾以黃金質借放款金額較預計增加，利息收入隨增所致。

    台北市議員侯漢廷指出，動產質借處主要提供以動產為擔保的小額短期貸款，其中黃金質借占比逾九成。此次盈餘大增，主因並非流當品拍賣，而是金價上漲提高了質借上限，帶動貸款金額與利息收入同步成長。

    他說，動產質借處是市府設立的「官方當舖」，主要服務對象往往是因突發變故或經濟困境而走投無路的弱勢市民。根據資料顯示，去年平均每位質借客戶借款約8.6萬元，反映出這些人為了數萬元的緊急開銷而來典當金飾，對他們而言，每一分利息都是沉重的負擔。這筆因金價上漲而增加的上千萬盈餘，正是來自這群陷入困境民眾的需求累積，市府應設法減輕借款民眾的壓力，例如調降利率或提供利息補貼，真正落實苦民所苦，照顧弱勢。

    動質處回應，為照顧市民與弱勢族群，2016年起實施差別利率，2020年更檢討調降，當中弱勢族群自2020年8月起，連續三年調降，由0.63%調降至0.36%，並陸續擴大適用對象；目前台北市民、弱勢族群與一般民眾質借月利率分別為0.62%、0.36%及0.68%，為全國最低。

    動質處也指出，近期國際金價走勢呈高檔整理，因調高質借標準推升質借放款餘額，致使利息收入增加，去年除本業質借業務收益外，大部分來自推動附屬事業台北惜物網所獲取的代理收入2243萬餘元，占稅後淨利67.13%。而為落實蔣市長照護市民政策，正研議調降質借利率回饋市民。

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