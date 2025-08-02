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    環保志義工群英會澎湖初賽 16隊300人交流知識秀默契

    澎湖環保菁英賽初賽，由各界嘉賓敲鑼展開。（澎湖縣政府提供）

    澎湖環保菁英賽初賽，由各界嘉賓敲鑼展開。（澎湖縣政府提供）

    2025/08/02 13:06

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年環保志（義）工群英會澎湖縣地方初賽，今（2）日在縣立多功能綜合體育館辦理，16隊300名環保志工齊聚一堂，透過多元、趣味又充滿挑戰性的競賽形式，互相切磋交流環保知識，展現志工夥伴們對環保工作的熱情與專業，活動過程寓教於樂，氣氛熱烈。

    競賽由縣長陳光復、議長陳毓仁，共同敲響鑼聲後展開，包括「環保金頭腦」、「資源分類王」、「資源灌籃高手」及「清掃接力賽」，內容涵蓋環境知識、體力考驗與團隊合作，既活潑又具挑戰性。參賽隊伍無不卯足全力，展現最佳團隊默契與綠色行動力，增進彼此情誼。

    陳光復指出，環保並非一蹴可幾，而是日積月累的實踐與承擔，尤其仰賴第一線默默耕耘的志工們。無論是在垃圾與廚餘處理、空氣污染防制、公廁、街道環境清潔或淨灘等，總能看到志工辛勤的身影，也因為有這群志工，澎湖才能擁有乾淨、舒適、宜居的生活環境。

    環保局指出，此次競賽總獎金高達14萬元，優勝隊伍除獲得獎勵外，比賽成績總積分前3名將代表澎湖縣，11月前往雲林縣參加全國賽，與來自全國的環保尖兵競技交流、爭取榮耀。

    16支參賽隊伍為：中油水環境巡守隊、中屯胡寶隊、光榮社區隊、尖山發電廠、山水國小巡守隊、朝陽社區發展協會、湖西社區發展協會、東衛石雕公園巡守隊、隘門社區巡守隊、龍門紅螞蟻義工隊、微笑運動隊、五德社區發展協會、逗陣做環保（社會處）、重光社區發展協會、風櫃巡守隊、講美社區。

    澎湖縣長陳光復與議長陳毓仁，共同敲鑼揭開初賽序幕。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復與議長陳毓仁，共同敲鑼揭開初賽序幕。（澎湖縣政府提供）

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