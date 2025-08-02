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    南迴公路大溪段北上車道坍塌 實施交通管制

    路基被逐漸掏空，台9線整排護欄倒下。（民眾提供）

    路基被逐漸掏空，台9線整排護欄倒下。（民眾提供）

    2025/08/02 13:04

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台9線407K大溪明隧道前，因大竹溪溪水暴漲導致路基被沖刷掏空，造成右側北上車道部分坍塌，路邊電線桿浸泡在水中，現場仍有持續崩塌的情形。工程單位目前正加緊施作消波塊工程，因此封閉北上雙車道以確保安全。附近居民表示，以往雖曾發生類似狀況，但第一次見到溪水如此猛烈還改道，狀況十分嚴重。

    橋下電桿幾乎都快沒頂，一旁住戶表示，1日下午4時左右就已察覺路基逐漸流失，有部分電桿也因路面沖刷倒入溪中，今晨5時則驚見路面整段坍陷，研判是大竹溪因水勢暴漲改道，大量溪水集中衝擊南側沿岸，導致路基嚴重受損。住戶羅小姐說，上次發生類似狀況約莫在20年前左右，但不似如今嚴重，推測雨勢若緩狀況也能解除。

    但雨勢變化實在難以預測，公路單位緊急在溪的南岸放置消波塊，同時進行H型鋼加固作業，一早仍維持南下單線通車，稍早一度傳出已雙向封路，但公路單位澄清，僅封緊鄰大竹溪的北上車道，目前南下車道仍可供雙向通行，會再密切關注水勢與道路狀況，請駕駛行經該處務必放慢行駛、遵從調撥與指示改道。

    路基被逐漸掏空，台9線整排護欄倒下。（民眾提供）

    路基被逐漸掏空，台9線整排護欄倒下。（民眾提供）

    路基被逐漸掏空，台9線大溪明隧道前封路。（民眾提供）

    路基被逐漸掏空，台9線大溪明隧道前封路。（民眾提供）

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