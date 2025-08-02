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    黃偉哲勘災安南區 六塊寮排水線成防汛關鍵

    台南市長黃偉哲勘察安南區北安路三段部份路段災情。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲勘察安南區北安路三段部份路段災情。（台南市府提供）

    2025/08/02 12:52

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕由於受到鋒面及與西南氣流的強烈影響，台南市從昨（1）日晚至今（2）日清晨，雷雨交加、短時強降雨侵擊多地區，造成部份路段積淹水情形，其中安南區北安路與培安路口周邊尚有封路。

    台南市長黃偉哲換上青蛙裝深入封鎖區勘災。他指出，目前六塊寮排水線方向是由安定上游往下流出到鹽水溪排水線，但是河面比路面的水位高，所以道路淹水無法抽排。市府已緊急在六塊寮排水線到鹽水溪排水線的出口位置加派抽水機，加速把水抽到鹽水溪排水道，分散水流，以利排水。

    此外，除台南市原有66座抽水站及513台移動式抽水機以外，市府也向中央緊急調度28部抽水機組，陸續佈建在易積淹水以及可能發生強降雨的地區，以利快速抽排。

    昨晚至今日上午持續豪大雨，使上游安定排水量遽增，導致六塊寮排水線部分區域出現積淹水，而六塊寮排水線河面原本就比路面的水位高，故道路水宣洩不出去，造成道路兩側積水，流入民眾家中，致使北安路三段745巷附近道路及民宅有積淹水。

    市府強調，排水線的水是從安定上游往下流出到鹽水溪排水線，因此解決方案係將目前在六塊寮排水線到鹽水溪排水線的出口位置，加派抽水機，盡速把水抽放到鹽水溪排水道，然後在六塊寮排水線的上游，加設分水道，分散水流。

    南市立委陳亭妃也前往安南區陪同黃偉哲關心災情，市府表示由於中央氣象署預估，未來24小時仍會有豪雨機率發生，籲請民眾嚴加防範，如有災情反應，請通報市民服務熱線1999，亦可利用「台南水情即時通」手機APP掌握最新情況。

    台南市長黃偉哲勘災，實地了解災情與治水問題。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲勘災，實地了解災情與治水問題。（台南市府提供）

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