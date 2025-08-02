為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「重返無人島」致敬蘇澳漁民 紀錄片將巡迴放映

    蘇澳漁民2012年9月出動漁船（左）到釣魚台宣示漁權。（資料照）

    蘇澳漁民2012年9月出動漁船（左）到釣魚台宣示漁權。（資料照）

    2025/08/02 12:59

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕釣魚台教育協會今天在宜蘭南方澳南天宮舉辦「重返無人島」等紀實短片放映座談會，向蘇澳漁民致敬，重現當年漁民拚生存、生計到拚尊嚴的堅毅精神，未來相關紀錄片還將在校園、獨立書店及社團等地巡迴放映，分享當年的保釣故事。

    南方澳放映活動，主要播放關注宜蘭在地漁民權益、傳統漁法為主題的紀實短片「釣艚仔傳統漁法」及「重返無人島」，呈現漁民在釣魚台海域捕撈生活樣貌及漁法，透過第一手鏡頭，重現與海拚搏、依存共生，以及愛鄉保土、戰風戰浪的大無畏精神。

    釣魚台教育協會表示，以「蚊子電影院×民俗小戲×民俗信仰」為策劃主軸，透過戶外放映方式，搭配信仰空間與庶民文化，讓民眾在晚風中與地方共同呼吸記憶、品味議題，營造「在地、沉浸、參與感強」的文化共振。

    「重返無人島」等紀實短片，接續也會巡迴放映，除獻給台灣漁民和他們的下一代，以及關心釣魚台未來的每一個人，同時讓更多民眾都能聽到漁民分享的保釣故事，參與他們和百年傳統漁場釣魚台的記憶連結。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播