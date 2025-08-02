「重返無人島」致敬蘇澳漁民 紀錄片將巡迴放映

蘇澳漁民2012年9月出動漁船（左）到釣魚台宣示漁權。（資料照）

2025/08/02 12:59

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕釣魚台教育協會今天在宜蘭南方澳南天宮舉辦「重返無人島」等紀實短片放映座談會，向蘇澳漁民致敬，重現當年漁民拚生存、生計到拚尊嚴的堅毅精神，未來相關紀錄片還將在校園、獨立書店及社團等地巡迴放映，分享當年的保釣故事。

南方澳放映活動，主要播放關注宜蘭在地漁民權益、傳統漁法為主題的紀實短片「釣艚仔傳統漁法」及「重返無人島」，呈現漁民在釣魚台海域捕撈生活樣貌及漁法，透過第一手鏡頭，重現與海拚搏、依存共生，以及愛鄉保土、戰風戰浪的大無畏精神。

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釣魚台教育協會表示，以「蚊子電影院×民俗小戲×民俗信仰」為策劃主軸，透過戶外放映方式，搭配信仰空間與庶民文化，讓民眾在晚風中與地方共同呼吸記憶、品味議題，營造「在地、沉浸、參與感強」的文化共振。

「重返無人島」等紀實短片，接續也會巡迴放映，除獻給台灣漁民和他們的下一代，以及關心釣魚台未來的每一個人，同時讓更多民眾都能聽到漁民分享的保釣故事，參與他們和百年傳統漁場釣魚台的記憶連結。

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