紓解基金路塞車 基隆市府推國3增設匝道可行性研究

國3基金交流道南下尖鋒時段都塞車，並回堵基金一路。（記者盧賢秀攝）

2025/08/02 12:59

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市基金一、二、三路，假日經常塞車，上班尖峰時段國3基金交流道也天天大排長龍，為紓緩基金公路與麥金路的交通負荷，市府交通處進行國3或台62基隆路段增設匝道可行性研究，評估從安樂區樂利三街闢設高架橋，銜接國3基金交流道。不過市議員吳驊珈認為，基金交流道與國道3號的銜接匝道也應拓寬，否則只是換個地方塞車而已。

交通處爭取交通部補助，委託顧問公司進行國3或台62基隆路段增設匝道可行性研究，目前已完成期中報告，並在安樂區舉辦說明會。

請繼續往下閱讀...

據顧問公司評估建議起點從樂利三街海山貨櫃公司入口東側起，沿路線爬升，至140公尺處以高架穿越既有貨櫃場後進入山谷，上行線跨越國3，在基金一路既有南下匝道旁增設匝道；下行線匯入國3基金交流道北上匝道，總建設經費約18.73億元。

市議員吳驊珈認為，由於路線預計以高架形式行經安樂區的外寮里與興寮里，希望能夠在大武崙地區增辦說明會。另外，基金交流道與國道3號的銜接匝道也應拓寬，否則只是換個地方塞車而已。同時，未來施工前也應就施工粉塵及行經路線噪音影響向民眾說明清楚。

基隆市政府表示，麥金路沿線兩側集合住宅林立，是人口密度高的地區，平日尖峰及假日壅塞嚴重，民眾近年建議從樂利三街增設聯外道接國3，目前所提方案待收集地方民意並提送高速公路局審議，確認可行性。

市府進行國3或台62線基隆段增設匝道可行性研究，初步規劃從樂利三路貨櫃場東側闢高架橋銜接國3。（記者盧賢秀攝）

基隆樂利三路貨櫃車進行對麥金路交通影響大，市府規劃從貨櫃場東側闢建高架橋銜接國3。（記者盧賢秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法