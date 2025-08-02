下週期中後天氣轉穩 氣象署估8月雨量「正常至偏少」氣溫高

氣象署預測未來兩週的天氣展望。（氣象署提供）

2025/08/02 12:36

〔記者吳亮儀／台北報導〕7月底受西南氣流影響，中南部大豪雨不斷釀災，好消息是根據中央氣象署的長期預測，下週期中後天氣轉穩、8月雨量受太平洋副熱帶高壓強度偏強影響，雨量「正常至偏少」，但氣溫很高。

中央氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」和8月到10月的「季長期天氣展望」。從8月2日到8月15日的天氣展望來看，第一週（8月2日至8月8日）的期中前受西南風增強影響，中南部有局部較大雨勢。第一週期中後到第二週（8月9日至8月15日）副熱帶高壓增強，各地以多雲到晴，午後局部短暫陣雨為主，但西北太平洋仍有熱帶擾動發生的可能。

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另外，氣象署的「季長期天氣展望」預測顯示，預測未來一季台灣氣溫正常至偏暖；雨量方面，8月太平洋副熱帶高壓強度偏強，台灣附近呈明顯的反氣旋式環流，預測台灣雨量為正常至偏少；9月與10月太平洋副熱帶高壓減弱，台灣雨量以正常至偏多為主。

氣象署說明，氣候上，8月份是台灣的盛夏季節，以晴朗炎熱的天氣型態為主，午後偶有局部雷陣雨。9月份為夏秋轉換時期，大陸冷高壓開始發展，氣溫逐漸下降。10月份進入秋季，東北季風天氣型態轉趨明顯，天氣也漸轉涼，同時中南部進入氣候上的枯水期，降雨機會減少。

氣象署指出，根據最新熱帶海洋和大氣環流監測資料顯示，目前熱帶中東太平洋海溫為正常狀態，預測未來一季仍以正常狀態的機率最高，但部分系集成員預測，反聖嬰現象在夏末秋初有再次發展的趨勢。

未來一季的雨量預測。（氣象署提供）

未來一季的氣溫預測。（氣象署提供）

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