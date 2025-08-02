獨家》滿州鄉「這村」受災盼全鄉比照「隔壁鄉」停班課 屏縣府：公所可認定

滿州隔壁的牡丹鄉道路泥流嚴重受阻，目前已完成疏通。（記者蔡宗憲攝）

2025/08/02 12:29

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東山區近日受到連日豪雨影響，許多山地鄉因土石崩落、道路中斷連休一整個禮拜，位於屏東最南端的平地原住民鄉鎮滿州鄉部分地區緊鄰牡丹鄉的長樂村分水嶺部落，因為同樣山系水文，當地同樣土石泥流嚴重，有滿州鄉民發文認為應該納入停班停課標準考量；屏縣府則解釋，滿州鄉仍有大半地區屬於相對無災的平地鄉鎮狀態，但這個受災區域停班課認定可由鄉公所認定，而當地居民也都已經撤離完畢安全無虞。

連日豪雨成災，有滿州鄉民發文表示，「滿州鄉長樂村分水嶺部落都因為大雨撤村了，九棚、港仔唯一出入口都是山路，都有落石及坍塌的危險，滿州鄉也算是屏東山區，可否納入停班停課標準考量，感謝縣長希望縣長能聽到滿州鄉民的聲音。」

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長樂村位在牡丹鄉山區隔壁，長年受到土石泥流威脅的分水嶺部落早已撤離完畢，而周邊的牡丹鄉旭海、東源等地區道路泥流嚴重，直到今天上午雨勢間歇，已經從週二開始停班停課的牡丹鄉公所甫完成道路全數通行，但滿州鄉本週都是正常上班上課，引發部分居住山區的滿州鄉民認為「同區域不同命運」的質疑。

屏縣府指出，滿州鄉接鄰平地的恆春鎮，停班停課不能全以屏東南區山區部落的狀況來認定，且分水嶺部落已經完全撤離，居民沒有安全上的疑慮，若需要請假，都可以提出由鄉公所來認定，也請滿州鄉公所向鄉親們解釋。

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