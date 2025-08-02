屏縣表揚模範父親 「照亮牡丹的男人」戴良三等45人獲獎

屏縣模範父親表揚大會舉辦花藝走秀，為會場添溫度與趣味，圖為獲選模範父親的屏東市黃佳屏（右）。（記者羅欣貞攝）

2025/08/02 12:53

〔記者羅欣貞／屏東報導〕父親節前夕，屏東縣政府今（2）日舉辦模範父親表揚大會，45位由各鄉鎮市公所、寄養家庭及身心障礙團體推薦的爸爸，接受屏東縣長周春米頒獎。活動首先安排16位模範父親花藝走秀，十分帥氣，現場掌聲連連。

屏東縣長周春米表示，屏東的父親如同大武山般沉穩守護，是家庭的頂樑柱，他們以身作則，用無私的行動守護子女的未來，更積極投入社區服務與公益，成為子女及社會學習的楷模。

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獲選模範父親的牡丹鄉戴良三今年73歲，初中起學習水電技術，1981年起任職牡丹鄉公所，負責水電與路燈維修，早年設備不足，沒有高空作業車，他徒手爬電桿修路燈，專業深受肯定，如今即便退休，也協助鄉內裝設路燈與指導後進技術，被鄉親敬稱為「照亮牡丹的男人」。戴良三與妻育有2子，今（2）日陪他領獎的次子、牡丹鄉代表會祕書戴瑋鋐表示，父親始終秉持「相親、相愛、相幫助」家訓，並且以身作則，深深影響全家人。

由屏縣牽守關懷協會推薦的寄養爸爸李文興，與妻子加入寄養服務已16年，共照顧過11位兒少，每位孩子都有不同背景與挑戰，有的患有過動症、學習障礙或情緒不穩，有的需語言治療與心理輔導，但他從不曾拒絕，只要家庭還有能力與空間，他總是毫不猶豫張開雙手接住孩子。最讓他動容的是一位陪伴10年的孩子，從沉默不語到能清楚表達，如今已能自立生活，節日時仍常返家團聚，這份跨越血緣的親情，是夫妻倆最深的成就與安慰。

16位模範父親花藝走秀後與縣長周春米合影，留下美麗的記錄。（記者羅欣貞攝）

來自瑪家鄉的寄養爸爸李文興（右）獲選屏縣模範父親，接受屏東縣長周春米（左）頒獎。（記者羅欣貞攝）

「照亮牡丹的男人」戴良三（左二）獲選屏東縣模範父親，牡丹鄉代表會祕書、次子戴瑋鋐（左一）等家人陪他出席表揚大會。（記者羅欣貞攝）

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