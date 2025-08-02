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    暴雨狂炸台南多處積淹水「阿堂鹹粥」前道路現況曝

    台南知名「阿堂鹹粥」店前西門路與府前路機汽車通行無礙。（記者洪瑞琴攝）

    台南知名「阿堂鹹粥」店前西門路與府前路機汽車通行無礙。（記者洪瑞琴攝）

    2025/08/02 12:36

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南今（2）日清晨暴雨狂炸，多處傳出積淹水災情，知名「阿堂鹹粥」前西門路與府前路一段更一度積水如河，網路社群瘋傳「一片汪洋」畫面，引發不少民眾與外地親友關心災情。不過實際現場積水清晨已退，呈現「網路傳得比水還快」的資訊落差。

    市府今（2）日清晨6點半左右臨時宣布全市停班停課，引發熱議，社群平台瘋傳的阿堂鹹粥門前「水淹如河如噴泉」畫面，成為最具代表性的淹水象徵。但實際上，災情變化快速，清晨6點前積水就已退去，現場交通恢復順暢。

    阿堂鹹粥未營業，附近一家飲料店員受訪時說：「我們家店6點左右開門的時候，馬路上已經沒水了，只有地板還有點濕。」附近住戶也提到，早上陸續接到幾位朋友傳訊問「你們那邊是不是水淹很嚴重？」讓她哭笑不得，「看起來是凌晨積水，但大家看到的畫面已經是『過去式』了。」

    其他家店家的店員也表示，「阿堂鹹粥凌晨就開始營業，只是可能有人拍到積水瞬間，才會誤會。」

    台南今日出現「短延時強降雨」，不排除午後仍有對流雲系發展。上午11點半左右，西門路一帶再度出現強降雨，但約半小時即停歇，提醒民眾注意午後天氣變化與積水風險。

    早上網傳「阿堂鹹粥」前淹水慘況。（擷自網路 ）

    早上網傳「阿堂鹹粥」前淹水慘況。（擷自網路 ）

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