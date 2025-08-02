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    彰市發200個愛心便當、民眾冒雨排長龍 業者：週一至五都有30份

    大埔路排骨飯業者黃湧璋結合愛心人士，準備200個便當今天發放。（記者湯世名攝）

    大埔路排骨飯業者黃湧璋結合愛心人士，準備200個便當今天發放。（記者湯世名攝）

    2025/08/02 12:19

    〔記者湯世名／彰化報導〕秒殺！彰化市大埔路排骨飯業者黃湧璋結合愛心人士，今天（2日）現場發送200個雞腿、排骨便當給民眾免費領取，有民眾一早8點多就來排隊，現場大批人潮冒雨排隊，11點一到瞬間秒殺，不少人向隅；大埔排骨飯業者黃湧璋說，每星期一至星期五的中午，也都有準備30個愛心便當，免費發送給有需要的民眾。

    彰化市大埔路大埔排骨飯店面日前掛出紅布條，寫著發送免費愛心便當200個，鄉親們有需要的歡迎排隊，立即引起矚目，有人拍照PO網，引發大批網友熱烈分享轉傳，有人留言稱老闆超有愛心。

    大埔排骨飯業者黃湧璋說，他們曾在7月19日免費發送100個便當，當天大排長龍秒殺領取完畢，不少人沒有領到，因此這次加碼200個便當，菜色有茄子、大白菜、花椰菜、滷蛋，肉類則有雞腿與排骨，絕對讓大家滿意，堪稱色香味俱全。

    有民眾說，他們上回就來領過，沒想到業者再度推出，且菜色琳瑯滿目，還有雞腿、排骨，因此儘管今天下雨也要冒雨來排隊。領到便當的民眾都說雞腿便當現在一個動輒90、100元，菜色也很棒，業者超有愛心。

    黃湧璋說，他們每星期一至星期五的中午，也都有準備30個愛心便當，免費發送給有需要的民眾，且還會持續下去，只要有需要的民眾，或者經濟困難的家庭，都可以來領取，不用再為一餐發愁；這些愛心便當都是地方人士贊助，募集小愛心，卻能成就大力量。

    愛心便當菜色豐富且還有排骨肉。（記者湯世名攝）

    愛心便當菜色豐富且還有排骨肉。（記者湯世名攝）

    業者忙備料。（記者湯世名攝）

    業者忙備料。（記者湯世名攝）

    店外大排長龍。（記者湯世名攝）

    店外大排長龍。（記者湯世名攝）

    大埔排骨店當業者今天發放便當，民眾冒雨領取。（記者湯世名攝）

    大埔排骨店當業者今天發放便當，民眾冒雨領取。（記者湯世名攝）

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