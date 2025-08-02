北部也會下雨！ 降雨警報擴及18縣市

受到西南風影響，全台各地降雨不斷。氣象署上午對全台18縣市發布降雨警報，提醒民眾注意。（擷取自中央氣象署）

2025/08/02 12:24

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到西南風影響，全台各地降雨不斷。氣象署上午對全台18縣市發布降雨警報，提醒民眾注意。

氣象署上午11時55分，對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、嘉義市、宜蘭縣、澎湖縣等10縣市發布大雨特報；對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣等5縣市發布豪雨特報，對台南市、高雄市、屏東縣發布超大豪雨特報。

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另外，氣象署也發布「雷雨編號 0628 （PWS）」針對「屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時00分止；「雷雨編號 0626」針對「雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時30分止。

旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。民眾務必注意。

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