台南麻豆警協助住戶撤離 警車遇積水「刁車」

麻豆派出所巡邏車在北勢寮巡視災情遇上積水刁車。（分局提供）

2025/08/02 12:13

〔記者楊金城／台南報導〕台南市麻豆區今天（2日）暴雨成災，北勢寮積淹水情形嚴重，麻豆警分局麻豆派出所1輛巡邏車上午10點多趕往北勢寮巡視積水災情，並要封閉道路，但因產業道路積水深度將近1個輪胎高警車因此「刁車」，幸好李姓等2名員警平方撤離，警車也隨即拖離維修。

麻豆分局長洪國哲說，北勢寮今晨暴雨，地區低窪處出現積淹水情形，麻豆所派員前往查勘積淹水情形、撤離住戶，並要封閉道路以維護民眾安全，但在產業道路遇到積水過深，警車熄火，所幸人員平安。

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警方隨後請來拖吊車將警車拖救出來，分局持續派員在轄區麻豆、下營、官田、六甲巡視，台84線官田東西庄交流道聯絡道市道171乙線因積水過深，由警方拉封鎖線封閉通行，但東西庄交流道仍可上下交流道。

麻豆派出所警車救災慘淹，2警涉水平安脫離。（分局提供）

麻豆巡邏車在麻豆北勢寮巡視積淹水時受困，2警平安，警車已拖離。（民眾提供）

受困積水的警車拖離待修。（民眾提供）

台84線下營交流道下方台19甲線路口積水。（民眾提供）

麻豆麻佳路一帶積水情形。（民眾提供）

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