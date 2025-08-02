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    瑞士神父奉獻一生給台東 白冷會致跨半世紀的感謝

    現場許多靜態展示，紀錄神父跋山涉水為台東人服務。（記者劉人瑋攝）

    現場許多靜態展示，紀錄神父跋山涉水為台東人服務。（記者劉人瑋攝）

    2025/08/02 12:50

    〔記者劉人瑋／台東報導〕白冷之友會今在天主教白冷外方傳教會所舉辦慶祝白冷會來台傳福72週年暨瑞士國慶OPEN HOUSE市集活動，包括展覽、導覽、市集與音樂，向神父們致上跨越半世紀的感謝。

    白冷之友會表示，「這些神父用一輩子的時間陪伴我們，他們教孩子讀書、守護病人的健康、為農村打井、興建教堂，做的事很多，但說的很少」，希望他們的故事與精神，能夠再度被喚起、看見與傳承。

    活動現場將展出33位藝術家為白冷會創作的作品，並安排杵音文化藝術團原住民歌舞演出、烏克麗麗與小提琴演奏，也開放教堂導覽，民眾在市集裡與部落媽媽攤位、公益組織互動。

    近期也安排志工導覽，解說這數十年來神職人員為台東的奉獻。公東高工為神父所創，校友張榮年建築師說，創校神父錫質平非常嚴格，但他也嚴以律己，學生睡懶覺就將被褥從學生身上抽出、從三樓丟下，但他自己也常騎車到達仁鄉做彌撒，返校時，學生都會在校門口鼓噪迎接他，這些神職人員把自己丟到最偏遠、最窮困的角落，直到台灣繁榮後才漸漸撤離。

    只是，神職人員們人生最精華的歲月、最多的朋友都在東部，張榮年說，例如傅義修士本來因失智送回瑞士，想不到他老人家偷跑回台灣想開車來台東，卻開到花蓮也忘記自己要去哪、車放哪。

    白冷之友會表示，神職人員只是「出生在瑞士的台灣人」，奉獻的比一般台灣人更多，也不計所得，這也是紀念會的緣由之一，只是接下來的導覽經費沒著落，也可惜錫神父在台東建設不少卻沒其紀念館，「有江賢二紀念館，有間錫質平紀念館似乎很應該吧？」希望透過更多方式，讓這些在台東無私奉獻的人永遠不會被遺忘。

    白冷會之友們在活動表演，慶祝瑞士國慶與白冷會週年紀念。（記者劉人瑋攝）

    白冷會之友們在活動表演，慶祝瑞士國慶與白冷會週年紀念。（記者劉人瑋攝）

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