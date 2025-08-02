台東南迴7月雨量達1851.5毫米 破氣象站86年紀錄

台東雨勢仍未歇，南迴地區7月雨量達到1851.5毫米，打破大武氣象站設站86年以來的7月累積雨量最高紀錄，為台東極端氣候再添紀錄，也引發多起災情。（資料照）

2025/08/02 12:39

〔中央社〕台東雨勢仍未歇，南迴地區7月雨量達到1851.5毫米，打破大武氣象站設站86年以來的7月累積雨量最高紀錄，為台東極端氣候再添紀錄，也引發多起災情。

根據中央氣象署資料，台東南迴地區大武氣象站7月累積雨量為1851.5毫米，有20天下雨，其中17日至22日連下6天雨；台東氣象站主任冉立群告訴中央社記者，這是大武氣象站1939年設站至今，7月份累積雨量最高紀錄，同時也是今年7月全國總雨量最高的地區，主要受到颱風外圍和西南氣流影響。

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持續下雨，為南迴地區帶來不少災情，南迴公路大鳥、尚武、南興、多良等路段多次土石流淹沒路面，交通中斷；台鐵部分，分別在7月21日發生大武車站軌道遭泥水漫淹，及27日大鳥隧道滲水造成交通中斷。

另外溪流暴漲，多條溪流堤防遭冲毀，達仁鄉土（土反）村聯外道路坍方，目前僅機車能通行；山坡坍方，土石流冲進民宅，大武國中操場變成水池。

台東市氣象站也測得7月累積雨量為879.5毫米；東海岸的成功氣象站測得979毫米，同樣發生交通中斷、坍方、積水等災情。

根據台東縣氣象站數據，台東和雨量有關的極端紀錄有2007年7月僅有1天下雨，累積雨量4毫米；2004年11月累積雨量0.5毫米；1953年11月下19天雨。

其他還有，1982年7月29日10分鐘降雨46.5毫米；1990年9月9日最大日降雨量484毫米；1947年全年降雨量3243.2毫米；今年7月累積雨量，再為台東極端氣候添一筆紀錄。

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