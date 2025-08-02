普發1萬還沒來 嘉義縣「這鄉鎮」有機會每人先發3000元

太保市公所規劃災後振興金，擬普發每人3000。圖為太保市長鄭淑分（左一）到災戶家勘災情形。（太保市公所提供）

2025/08/02 12:01

〔記者王善嬿／嘉義報導〕丹娜絲颱風及0728西南氣流，造成嘉義縣太保市民宅屋頂掀落、產業設施泡水、農業生產停擺，衝擊市民生活。太保市公所規劃「災後振興金」每人普發3000元，針對低收入戶、中低收入戶另加發「弱勢關懷金」1000元，8月1日下午向太保市民代表會提案追加經費，待代表會召開臨時會審議。

太保市公所今天頒發模範父親及好人好事代表，太保市長鄭淑分受訪說，面對丹娜絲颱風及0728西南氣流，公所持續災後盤點、重建公共設施，各里有反光鏡、路燈、廣播系統與監視器受損，及部分里別淹水、道路遭嚴重破壞等災情，公所8月1日上午邀集市民代表及里長召開會議，討論各里設施設備復原經費總計8452萬6000元，當天下午向太保市民代表會提案追加經費。

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此外，公所審酌公庫存款3億1200萬元，餘額充足，以不舉債原則，規劃發放「災後振興金」每人3000元，及「弱勢關懷金」1000元，減輕災民生活負擔，預算合計需1億2400萬元，昨正式向太保市民代表會提案。

太保市公所截至7月30日統計，0728西南氣流豪雨，造成太保市各村里139戶家戶內積淹水，其中新埤里淹水約30公分有80戶最多，其次淹水約10公分太保里有40戶；淹水約50公分包括安仁里5戶、後潭里4戶，淹水約20公分有春珠里10戶；北新里、過溝里、埤鄉里、崙頂里等里，則室外淹水20至40公分，目前都已退水。

丹娜絲颱風與0728西南氣流，造成太保市139戶家戶內積淹水災情。（太保市公所提供）

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