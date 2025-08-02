堵車時見前車司機「詭異跪拜」 結局超展開溫暖400萬網友

車陣中一位男子下車走到前車駕駛座，做出像是「跪拜」的詭異動作，沒想到幾秒鐘後，他就從該車車底抱出一隻小貓。（網友提供）

2025/08/02 11:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友日前在社群平台發文附上影片，只見車陣中一位男子下車走到前車駕駛座，做出像是「跪拜」的詭異動作，沒想到幾秒鐘後，他就從該車車底抱出一隻小貓，讓原PO驚呼：「結局竟然這麼有愛！」影片一出，引發熱議，目前已有超過470萬次瀏覽，不少網友直呼被大哥「暖到」。

「塞車途中以為路人突然想跳breaking，」原PO上月31日在Threads上發文，附上影片，只見堵車的高速公路上，一名司機大哥突然下車，走到前車駕駛座突然跪下，接著又鑽到別人車底，乍看之下行為相當荒謬，也讓拍攝影片者忍不住喊：「他在幹嘛？」「什麼意思？」沒想到，幾秒鐘之後，大哥就從車底抓出一隻小貓，眾人才恍然大悟。

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這段有愛影片PO出後引起網友熱議，尤其是大哥救出貓咪將牠抱回自己車上時，臉上慈愛的笑容溫暖了不少網友。目前影片累積超過470萬次瀏覽、23萬人按讚、超過3萬次分享，觸擊率十分可觀。

網友紛紛在貼文下方留言表示：「Super idol 的笑容都沒你的甜」、「這才是我繳網路費的意義」、「好人一生長命」、「一開始以為他們在pk，之後以為在下跪道歉，最後來一個超暖」、「這笑容好像贏了全世界」、「這是我今天看到最棒的東西」。

實際找到這名大哥的臉書，他發文表示，當天帶女兒出遊高速公路遇到小貓咪路上散步，「感謝前後左右的車子停車掩護拯救可愛的小生命。」並透露小貓已經被愛心領養。

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