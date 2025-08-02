今起西南風又增強！苗栗以南強降雨 台南時雨量破100毫米

今天雨量統計。（氣象署提供）

2025/08/02 11:12

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（2日）西南風又增強，苗栗以南地區注意大雨、豪雨！中央氣象署在上午針對0728西南氣流豪雨事件記者會說明，台南、高雄、屏東山區更要注意大豪雨，今天台南甚至出現時雨量破100毫米，以達到短延時大豪雨等級。

氣象署預報員趙竑表示，造成今天西南風又增強且中南部大雨、豪雨的原因，是因為太平洋高壓增強、位在日本南方的日帶系統北移影響，強對流區從日本南方海面一路從華南地區延伸到台灣沿海。

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趙竑表示，位在日本南方的熱帶性低氣壓TD13因海洋條件適合發展，預計在24小時內就會增強為颱風「白鹿」，但因距離遠且往日本南方移動，外圍環流不會影響台灣，但是北移過程中，台灣附近會受到西南風降雨的影響。

趙竑指出，今天白天的降雨以苗栗以南地區為主，特別是在嘉義以南的地區，以及高屏山區會出現局部豪雨等級的降雨，其他地區則要注意午後雷陣雨。

趙竑表示，明天（3日）天氣和今天類似，要直到明天晚上或後天清晨降雨才會趨緩，但仍斷斷續續受到西南風影響，真正要轉為穩定的天氣，得到下週三（6日）才會回穩。

苗栗以南注意大雨、豪雨。（氣象署提供）

未來天氣注意事項。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

定量降水預報。（氣象署提供）

今天風浪預測。（氣象署提供）

高空風速分布。（氣象署提供）

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