台南今晨暴雨！麻豆多處積淹水 國1麻豆交流道封閉

國1麻豆交流道上下匝道封閉。（警方提供）

2025/08/02 11:03

〔記者楊金城／台南報導〕台南今晨（2日）暴雨，麻豆區麻口、油車、埤頭、北勢、方厝寮等地積淹水，因市道176麻佳公路在國1麻豆交流道路段積水到小腿肚，麻豆交流道南、北向上下匝道目前預防性封閉。

麻豆公所今早從埤頭撤離3位居民到公所收容中心，上午10點多也通報麻豆消防分隊前往北勢里要接1對老夫婦撤離中。

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麻豆才從丹娜絲風災後逐漸復原，未料今晨下暴雨，清晨5點更是雷聲大作，低漥地因排水不及開始積淹水，影響通行，市區171、176線部分路段積淹水，五叉路口大圓環同樣積水，陳姓民眾說，雨下得有夠誇張，根本來不及宣洩。

麻豆工業區麻柚路、柚興路淹水嚴重，路中又有鐵皮，現在車輛完全無法通行，只能走路涉水，方政里方厝寮南49線區道也因積水封閉。

麻豆南49線封閉。（公所提供）

麻豆公所目前收容3人。（公所提供）

國1麻豆交流道上下匝道封閉。（警方提供）

麻豆消防分隊到麻豆北勢寮撤離住戶2人。（麻豆分隊提供）

麻豆方厝寮積淹水嚴重，還有車子的前保桿和車牌都沖走。（公所提供）

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