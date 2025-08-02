每小時達百顆！英仙座流星雨來了 最佳觀賞時間曝

英仙座流星雨8/12將達極大期。（台北天文館提供）

2025/08/02 10:56

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立天文館指出，8月夜空宛如宇宙嘉年華，夏季最受矚目的英仙座流星雨將在8月12日達到極大期，輻射點當天晚間8點半自東北方地平線升起，約45分鐘後即進入流星雨最活躍時段，持續至隔日天亮前均為最佳觀測時機，每小時天頂流星可達百顆！此外，金星合木星、月近昴宿、水星西大距等精彩天象也輪番登場，再加上增亮萬倍的變星天鵝座χ，為夏夜星空點綴熱鬧氛圍。

台北天文館表示，英仙座流星雨是年度三大流星雨之一，以流星速度快、偶現明亮的火流星著稱，8月12日極大時，預測每小時天頂流星數（ZHR）可達100顆，實際觀賞條件下每小時約可見60顆。雖然今年遇上明亮月光，但偶爾劃破夜空的火流星仍極具觀賞價值，建議選擇視野開闊的地點、避開月光方向，以肉眼即可欣賞這場夏夜盛宴。

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8月13日凌晨3點左右，金星與木星將在東方低空上演「雙星會」，相距僅約1度，是今年這兩顆行星最接近的一天，在日出前天色仍暗時，亮度高達-4等的金星與-1.9等的木星並肩升起，浪漫又壯觀。

8月16日深夜，下弦月將掠過「星空珠寶盒」昴宿星團，雙筒望遠鏡視野內將呈現月亮與星團中密集星點同框的有趣景象；8月19日，水星迎來西大距，與太陽視距角達18.6度，是觀測黃金時機，當日黎明前，不僅能看到明亮的水星，用雙筒望遠鏡還能發現在它左側的鬼宿星團。

此外，位於夏季大三角附近的天鵝座χ變星，在8月來到亮度高峰，這顆紅巨星變光週期平均長達408天，亮度從比冥王星還暗的14.2等至肉眼可見的3.3等，亮度變化幅度高達約2萬3000倍，是透過肉眼認識變星的最佳機會。

英仙座流星雨8/12將達極大期。（台北天文館提供）

英仙座流星雨8/12達極大期示意圖。（台北天文館提供）

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