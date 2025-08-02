台南大豪雨警戒！54座抽水站啟動 抽水逾327萬噸

台南54座抽水站啟動抽水，抽水量已逾327萬噸，部份路段積淹水已退。（南市水利局提供）

2025/08/02 10:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央氣象署針對台南地區今（2）日發布大豪雨警戒，多處時雨量破100毫米，水利局啟動抽水站抽水，共有永康分洪、文賢抽水站等54座抽水站啟動抽水，抽水量已逾327萬噸，部份路段積淹水已退。

水利局說明，截至上午6時為止，南市最大累積雨量為安定區192.5毫米、西港區179.5毫米、七股區169.5毫米；最大延時3小時雨量為安定區192.5毫米、西港區179.5毫米、七股區169毫米；最大延時1小時雨量為永康區103.5毫米、七股區99毫米、中西區93.5毫米；最大延時10分鐘雨量為歸仁區29.5毫米、佳里區25.5毫米、七股區24.5毫米，局部區域有短暫積淹水情形，部分道路暫時封閉。

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水利局表示，目前全市66座抽水站及513台移動式抽水機皆已完成整備，操作人員皆保持警戒、確保油料充足，並適時啟動抽水作業。同時各區災害搶修險廠商也待命警戒，有需要時將可即時因應。另外各區公所及水利局已備妥約23萬砂包，並將約3600片防水擋板分發給31個區公所及社區視天氣及實際情形運用。

目前包括東區大同路、安南區部份路段積淹水已退。

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