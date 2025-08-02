因應最低工資漲 宜蘭公立附幼廚工調薪

宜蘭公立附幼廚工調薪，具備丙級中餐烹調士證照者，每月薪資調高至3萬1980元，即最低工資的1.1倍。（記者王峻祺攝）

2025/08/02 10:10

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣公立附設幼兒園廚工起薪低，加上多年無晉薪機制，被外界認為不合理，去年經宜蘭縣教師職業工會、縣議員爭取調薪後，加上今年中央調漲最低工資為每月2萬8590元，宜蘭縣政府因應跟進，為附幼廚工調薪1.1倍，具備丙級中餐烹調技術士證照者，薪資3萬1980元，暑期正式上路。

宜蘭縣有62名公立附幼廚工，雖有考核機制但僅用於續聘參考，不會因表現優異而加薪，多數廚工為此抱屈，認為無晉薪制度，起薪又比外縣市及非營利幼兒園廚工低，實在不公平，看不見未來。

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宜蘭縣教師職業工會去年發起連署，為廚工爭取調薪，要求縣府依法跟進並評估建立晉薪制，避免打擊廚工士氣，提高留任意願，縣議員林佩螢、林詩穎也多次在縣議會提出質詢，督促各單位合作努力，改善附幼廚工勞動條件。

經宜縣府教育處評估，加上中央今年調整最低工資後，決議先調漲附幼廚工整體薪資。教育處表示，具備丙級中餐烹調士證照者，每月薪資從2萬9120元調高至3萬1980元，即最低工資的1.1倍；未有丙級證照者，薪資也自2萬8590元調整至3萬1450元，若取得證照，隔月薪資就會同步調漲。

教工會表示，感謝縣府採納建言以及各界支持，共同努力提高宜蘭公立附幼廚工的基本起薪，爭取調薪訴求暫告達成，但與其他縣市附幼廚工薪資條件比較，仍缺薪級制度，未來會持續努力爭取建立附幼廚工薪級表，提供階梯薪酬，激勵廚工工作熱情，努力投入守護幼兒飲食健康與安全。

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