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    台南豪雨成災 多處積淹水封橋封路

    安和路三段積淹水情況，車如水上行舟。（記者洪瑞琴攝）

    安和路三段積淹水情況，車如水上行舟。（記者洪瑞琴攝）

    2025/08/02 10:05

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕氣象署持續針對「嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至10時15分止，南市西港、七股、安南區時雨量破百，已有多處積淹水封橋封路。

    大雷雨即時訊息示警區域：新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、佳里區、學甲區、西港區、將軍區、北門區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、安南區。

    預防性封路、封橋地方，安南區包括怡安路與培安路口、安昌街275巷口至環福街20巷口、北安路與培安路口、安和路三段與頂安街口、長溪路一段168巷175弄、長溪路一段168巷口、長溪路與長溪路598巷口、安明路四段北上外車道（土城消防隊前）。

    西港區文化路69巷路段、官田區171乙線3公里雙向、七股區七股里七股52-1號旁、七股區後港里南26線8公里處、七股區南32線與南29線路段、新化區北勢里下甲橋。

    氣象署持續針對「嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息。（擷自氣象署網頁）

    氣象署持續針對「嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息。（擷自氣象署網頁）

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