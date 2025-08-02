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    屏東「SSR恆春熱」國際音樂祭登場 打造墾丁音樂新地標

    周湯豪登台時天空放晴，現場湧入近萬人潮。（記者蔡宗憲攝）

    周湯豪登台時天空放晴，現場湧入近萬人潮。（記者蔡宗憲攝）

    2025/08/02 09:45

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣政府全新音樂品牌「SSR恆春熱」國際音樂祭昨晚起在墾丁大灣遊憩區盛大登場，集結亞洲天王周湯豪、韓國K-POP男團DKB、新生代女團YOUNG POSSE等32組藝人，橫跨台、日、韓、泰、馬等多國風格，打造南台灣音樂盛宴。傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭一手催生「台灣祭」與「恆春熱」，以音樂為恆春半島注入觀光新動能，成為她卸任前的最後力作。

    「SSR」全名South Sound Rock，盼延續「台灣祭」百萬人潮熱度，近日雖然雨勢不斷，但周湯豪登台時天空放晴，現場湧入近萬人潮，他直呼這是首次在墾丁開唱，也是他夢想中的夏日音樂盛會，現場更帶來近40分鐘Full Set演出，在現場獻唱新歌〈我的i〉，並在眾多樂迷陪同下度過生日，興奮表示，「我用我愛的方式，和你們一起過生日，謝謝您們！」

    鄞鳳蘭表示，在縣長周春米支持下，「恆春熱」以國際流行音樂為核心，融入電玩、天氣等元素，打造墾丁專屬音樂品牌識別，強化恆春半島國際能見度，創造觀光與產業雙贏效益。相較「台灣祭」獨立音樂風格，「恆春熱」鎖定國際市場，邀請韓國、日本、馬來西亞、台灣等新世代代表，展現樂壇多元實力。

    鄞鳳蘭回顧打造「台灣祭」時，曾因春季重啟墾丁音樂祭被質疑，但成功吸引人潮；如今「恆春熱」雖遇南台灣大豪雨，仍不減其魅力。她坦言，屏東財力有限，難邀超級巨星，但聚焦國際新星，打造不同於「台灣祭」的音樂風格，讓墾丁成為南台灣音樂派對代名詞。

    從春季「台灣祭」、夏季「恆春熱」到秋冬恆春民謠，屏東縣府團隊在縣長周春米支持下，持續形塑恆春觀光新風貌。鄞鳳蘭即將卸任，她笑稱「恆春熱」是畢業作，盼以音樂為恆春半島留下深刻印記，吸引全球樂迷朝聖，帶動在地經濟。今晚墾丁大灣遊憩區將掀起音樂熱浪，邀民眾共襄盛舉，感受南台灣的獨特魅力。

    「SSR恆春熱」國際音樂祭在墾丁大灣遊憩區盛大登場。（記者蔡宗憲攝）

    「SSR恆春熱」國際音樂祭在墾丁大灣遊憩區盛大登場。（記者蔡宗憲攝）

    「SSR恆春熱」國際音樂祭在墾丁大灣遊憩區盛大登場。（記者蔡宗憲攝）

    「SSR恆春熱」國際音樂祭在墾丁大灣遊憩區盛大登場。（記者蔡宗憲攝）

    「SSR恆春熱」橫跨台、日、韓、泰、馬等多國風格。（記者蔡宗憲攝）

    「SSR恆春熱」橫跨台、日、韓、泰、馬等多國風格。（記者蔡宗憲攝）

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