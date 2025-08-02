網亂傳「山崩了」 梅山在地人澄清「太平雲梯很勇、很平安」

嘉義縣梅山鄉太平雲梯今被雲霧包圍，如夢似幻。（太平雲梯今被雲霧包圍，如夢似幻。（太平社區產業合作社提供）

2025/08/02 09:42

〔記者王善嬿／嘉義報導〕西南氣流挾帶豪雨，日前有民眾在網路社群媒體上傳山區泥流湍急影片，搭配「梅山7月30日下大雨，太平雲梯山崩了」錯誤文字描述，嘉義縣梅山鄉太平村長嚴清雅鄭重澄清。

嚴清雅說，太平雲梯建造過程，歷經地質鑽探、最嚴格的基座建造，可抗8級以上地震，風力方面，太平雲梯通過國內第一次在淡江大學做的風洞測驗，可抗17級以上颱風，營運8年來，安然度過許多次地震、颱風考驗。

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太平社區發展協會理事長黃淑娟昨也在臉書張貼澄清文，「在丹娜絲颱風以及七二八西南氣流豪雨過後，一些路段有落石、土崩，但是感謝梅山鄉公所及時派員搶修，7月29日早上11點，已經順利通車。雨小了，路通了，水也退了，沒有人受困。而大家關心的雲梯也安然無恙！至於『網路爆料新聞網』瘋傳的影片，並不是太平雲梯！謝謝有上去留言幫忙澄清的朋友，有你們真好！」

嚴清雅說：「太平雲梯很勇的！」至今仍平安站在海拔約1000公尺上，颱風、豪雨後，162甲縣道有樹木倒伏、落石，還有泥水、泥流，然而居民協力移除障礙、打通道路，鄉公所緊急處理，現在道路都已經恢復暢通，村內如雲之南道步道，都可安全通行。待天氣穩定，歡迎民眾持續上山走走，享受太平雲梯與山區的平安靜謐。

太平社區澄清，太平雲梯建造經過嚴格的把關，安全至上、很勇的。（太平社區產業合作社提供）

嘉義縣梅山鄉太平村步道也都暢通。（太平社區產業合作社提供）

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