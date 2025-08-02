週六清晨突降大豪雨 南市臨時宣布停班課引正反熱議

南市今日停班停課。（南市府提供）

2025/08/02 09:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今（2）日清晨突遭大豪雨侵襲，市府原昨晚宣布今日正常上班上課，但今早6點半臨時改宣布全市停班停課。由於今日適逢週末，影響相對有限，不過消息一出仍引發網友正反熱議，有人感謝市府「亡羊補牢」，也有人批評宣布太晚，「很多人已經在路上了」。

台南市政府原於1日晚間依中央氣象署16:00的預報指出，未達停班停課標準，因此宣布今早如常上班上課。不料今日清晨風雨驟起，雷聲轟隆、雨勢傾盆，不少地區陸續傳出淹水情形，市府緊急於6:30依據最新氣象資料及《天然災害停止上班上課作業辦法》第4條第3款，宣布全市停班停課。

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臨時宣布也在社群引發網友熱議。有網友怒批：「早就該宣布了，我5:20就出門上班」、「公司在大灣高中附近，我8點下班，不知道怎麼回家」。也有民眾說：「早上就卡在半路」、「很多地方都淹了，還好晚出門」。

但也有不少人力挺市府：「感謝市長即時調整決策，亡羊補牢猶未晚」、「差點出門，還好看到停班訊息」、「今天要加班，剛好繼續補眠」。

南市多處時雨量已破100毫米，目前市府持續掌握雨勢與積淹水情況，呼籲市民避免外出、注意安全，並留意官方公告即時資訊。

南市今日停收垃圾。（南市府提供）

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