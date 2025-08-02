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    中南部豪大雨特報 吳德榮：致災雨勢還會再下3天

    吳德榮表示致災雨勢還會繼續下3天，從5日開始連日大量降雨的型態才會改變。（圖擷自中央氣象署網站）

    吳德榮表示致災雨勢還會繼續下3天，從5日開始連日大量降雨的型態才會改變。（圖擷自中央氣象署網站）

    2025/08/02 10:26

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕氣象署今（2日）早針對中南部12縣市發布大豪雨、豪雨及大雨特報，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，致災雨勢還會繼續下3天，從下週二（5日）開始連日大量降雨的型態才會改變。

    吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天至下週一（4日）受季風低壓環流南側的西南季風影響，迎風面中南部為「連日多雨」的型態，大氣不穩定且有局部陣雨或雷雨，伴隨著大量「致災雨」，並有小範圍雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣機率。

    吳德榮指出，雨勢在午後影響的範圍擴大，山區應防範坍方、落石、土石流，低漥地區防淹水，至於台灣背風面東半部影響較小，偶有局部短暫降雨，未降雨則天氣悶熱。

    吳德榮透露，從5日開始西南季風就會減弱、北移，連日大量降雨的型態將改變，但大氣仍然不穩定，還是有局部較大雨勢，中南部需留意雨勢對災情的影響。

    吳德榮說，到了6日至9日受到太平洋高壓影響，台灣各地為晴朗酷熱的盛夏，山區午後偶有局部短暫降雨，全台最高氣溫將升至38度以上，民眾要注意防曬、防中暑。

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