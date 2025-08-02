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    高捷O9站聯開案B、C基地招商 捷運局估投資額逾130億

    高捷O9站聯開案B、C基地啟動招商。（捷運局提供）

    高捷O9站聯開案B、C基地啟動招商。（捷運局提供）

    2025/08/02 09:43

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市捷運局今宣布高雄捷運橘線O9站聯合開發案B基地、C基地公告招商，兩基地緊鄰高速公路中正交流道、與苓雅運動園區，將引進運動相關商業設施、智慧節能宅，估總投資額逾130億元，將打造出「會運動」的城市。

    捷運局長吳嘉昌表示，市長陳其邁上任以來，捷運局陸續完成8個土地開發招商評選案件，累計為高雄創造370億元收入挹注捷運建設，今年上半年再推苓雅清潔隊舊址、捷運R17站A5基地開發案，今天則推動O9聯合開發案BC基地，後續還有前金區後金段等開發案。

    捷運局說明，O9站聯合開發案位於高速公路中正交流道旁，緊鄰全新啟用的苓雅運動園區 Kaohsiung Highline Park，將引進運動相關商業設施、智慧節能住宅。

    其中B基地面積1436坪、C基地土地3131坪，使用分區為捷運開發區，容積率630%，使用分區比照一般商業區可做商業及住宅，開發量體約1.6萬及3.6萬坪，預估投資金額約36億元及98億元；開發完成後，預計市府可分回66億元挹注捷運建設。

    另為維護周邊良好的公共設施品質，投資人須依A、B、C三塊基地面積比例，負擔周邊計畫道路、公園開闢費用，納入建物貢獻成本，並由市府負責興闢，預計今年底完工。

    捷運局歡迎投資人踴躍投標，至2025年12月31日截止投標。

    高捷O9站聯開案B、C基地招商，此為模擬圖。（捷運局提供）

    高捷O9站聯開案B、C基地招商，此為模擬圖。（捷運局提供）

    高捷O9站聯開案B、C基地招商，擬打造會運動的城市。（捷運局提供）

    高捷O9站聯開案B、C基地招商，擬打造會運動的城市。（捷運局提供）

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