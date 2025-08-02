本島人蘇詠晴開創「金門學」課程 一待18年獲師鐸獎肯定

金門高中老師蘇詠晴（左一）從本島到金門一待18年，開創金門學課程，獲師鐸獎肯定。（教育部提供）

2025/08/02 09:14

〔記者林曉雲／台北報導〕今年928教師節是國定假日，全國72名教師獲得最高榮譽師鐸獎，金門高中教師蘇詠晴在台灣本島長大，金門高中是她任教的第一個學校，一待18年，她表示，看見學生的迷惘與困境，想要為孩子們付出，也主動帶領教師跨域共備，開創「金門學」素養課程，引導學生探索家鄉、認識自我、建立信心，創造人生的無限可能。

今年師鐸獎頒獎典禮，教育部提早至9月18日舉辦，頒獎場地由陽明山中山樓改至台北市內，以方便得獎者和家人參與。其中8名師鐸獎得主是國立高中職教師，南投高中校長傅國樑秉持教育理念「努力不是要超越別人，而是要成為更好的自己。」勇於推動創新課程，強調團隊合作，凝聚教師共識，且透過品格教育，培養學生的社會責任感。

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苗栗農工秘書謝文斌相信每個孩子都是唯一，他認為，老師不只是要蹲下來以孩子的角度看世界、發現問題，也要站起來以老師的高度找解方，成就每個孩子；蘇澳海事教師黃玉鏢從自己開始，成功帶動全校教師，輔導學生重拾信心與希望，進而翻轉生命歷程，親力親為的付出讓師生感佩不已，她期許自己是「經師、人師、良師」。

此外，花蓮高商主任江曾為美秉持「教育翻轉命運」信念，回母校花商服務，27年來不斷導入資源、創新教學，在學生、家長及同事眼裡如同超人般，協助減輕同事負擔、幫助學生少走彎路，她說，學生的笑容、同事的鼓勵、家長的支持，是她堅持的動力。

台南一中教師董怡君首創全國唯一「博物館探究、參訪與實作」課程，曾榮獲2018年教育部教學卓越金質獎，無論特殊生、普通班、資優班，皆以熱誠愛心為學生量身打造教學內容，以基礎理論創作，展現「音樂不僅是藝術，更是愛與關懷的橋樑」。

東大附特主任黨謙光認為每個生命都有被造的意義及美好，在身障孩子身上看見需要也看見責任，只要用對方法，每個孩子都能綻放光芒，活出盼望；花蓮高中秘書姚孟君出生雲林，父母皆從事教職，從小立志當老師，以愛為起點，用心灌溉，陪伴學生們在學習的道路上，綻放光芒。

苗栗農工秘書謝文斌（中）盡心盡力為學生付出，獲師鐸獎殊榮。（教育部提供）

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