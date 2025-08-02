台南永康時雨量破百毫米！居民叫苦：「崑山水上樂園」又開張

台南永康時雨量破百毫米，崑大路積淹。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/02 09:08

〔記者吳俊鋒／台南報導〕受西南風增強影響，台南清晨出現劇烈降雨，尤其永康，1小時累積就破百毫米，宣洩不及，造成道路積淹災情，有的地方進行交通管制，包含崑大路，當地居民苦笑，許久未見的「崑山水上樂園」再度開張。

永康區長李皇興表示，時雨量超過道路排水設計，導致積淹，有些路段在降雨趨緩後，積水已經陸續消退，仍呼籲機車騎士切勿冒險涉水，以免發生危險。

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李皇興指出，根據氣象觀測資料，永康1小時降雨高達103.5毫米，相當驚人，公所團隊、里鄰長都在各地查報，一些道路的積水雖然消退，但若是大雨再起，又可能造成積淹，民眾要特別注意。

崑山科大前方的崑大路，有部分路段積水，至上午8點半仍未消退，當地民眾戲稱的「崑山水上樂園」也在強降雨中再度出現，顯見這波降雨的威力。

台南永康時雨量破百毫米，永康崑山科大前方道路又傳積淹。（記者吳俊鋒攝）

台南永康時雨量破百毫米，崑大路積淹。（記者吳俊鋒攝）

台南永康時雨量破百毫米，被當地居民戲稱的「崑山水上樂園」又出現。（記者吳俊鋒攝）

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