為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南永康時雨量破百毫米！居民叫苦：「崑山水上樂園」又開張

    台南永康時雨量破百毫米，崑大路積淹。（記者吳俊鋒攝）

    台南永康時雨量破百毫米，崑大路積淹。（記者吳俊鋒攝）

    2025/08/02 09:08

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕受西南風增強影響，台南清晨出現劇烈降雨，尤其永康，1小時累積就破百毫米，宣洩不及，造成道路積淹災情，有的地方進行交通管制，包含崑大路，當地居民苦笑，許久未見的「崑山水上樂園」再度開張。

    永康區長李皇興表示，時雨量超過道路排水設計，導致積淹，有些路段在降雨趨緩後，積水已經陸續消退，仍呼籲機車騎士切勿冒險涉水，以免發生危險。

    李皇興指出，根據氣象觀測資料，永康1小時降雨高達103.5毫米，相當驚人，公所團隊、里鄰長都在各地查報，一些道路的積水雖然消退，但若是大雨再起，又可能造成積淹，民眾要特別注意。

    崑山科大前方的崑大路，有部分路段積水，至上午8點半仍未消退，當地民眾戲稱的「崑山水上樂園」也在強降雨中再度出現，顯見這波降雨的威力。

    台南永康時雨量破百毫米，永康崑山科大前方道路又傳積淹。（記者吳俊鋒攝）

    台南永康時雨量破百毫米，永康崑山科大前方道路又傳積淹。（記者吳俊鋒攝）

    台南永康時雨量破百毫米，崑大路積淹。（記者吳俊鋒攝）

    台南永康時雨量破百毫米，崑大路積淹。（記者吳俊鋒攝）

    台南永康時雨量破百毫米，被當地居民戲稱的「崑山水上樂園」又出現。（記者吳俊鋒攝）

    台南永康時雨量破百毫米，被當地居民戲稱的「崑山水上樂園」又出現。（記者吳俊鋒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播