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    逾500街舞好手齊聚高雄 「雄爭舞鬥」8/9火熱開戰

    連續三年參加「雄爭舞鬥」的高雄在地街舞團體「大港女子」，今年要以精湛舞技再次征服觀眾目光。（青年局提供）

    連續三年參加「雄爭舞鬥」的高雄在地街舞團體「大港女子」，今年要以精湛舞技再次征服觀眾目光。（青年局提供）

    2025/08/02 08:51

    〔記者王榮祥／高雄報導〕2025雄爭舞鬥國際街舞大賽將於8月9日在高雄流行音樂中心海音館登場，今年賽事吸引逾500名國內外街舞好手齊聚，更邀請到13位國內外重量級舞者擔任評審，總獎金達46萬元。

    青年局長林楷軒表示，為響應國際青年日，今年「雄爭舞鬥」特別提前至暑假辦理，自創辦以來已邁入第5屆，致力打造給青年朋友一個融合競技性、潮流性與文化性的國際級街舞舞台。

    除了舞台設計與評審陣容上擴大專業與國際視野，今年更首度設置「街頭文化體驗區」，融合街頭塗鴉、潮流選物等元素，讓民眾觀賽之餘也能沉浸於街頭藝術的多元風貌。

    青年局說明，本次大賽吸引逾500位國內外街舞好手齊聚，競逐「排舞賽」、「Freestyle Battle」與「K-POP即播即跳」三大項目，13位評審涵蓋Hip-Hop、Popping、Locking、Waacking、Dancehall等多元風格，從技巧表現、創意編排、風格一致性到舞台魅力等面向進行全方位評分。

    青年局指出，期待透過「雄爭舞鬥」，協助青年建立自信、勇敢逐夢，不僅打造街舞競技的專業舞台，更是串聯街頭文化與世界交流的國際平台，誠摯邀請市民8月9日蒞臨海音館，共同感受街舞的熱力與律動，為參賽舞者熱血應援！

    在巴黎奪得「All World Waacking Festival」Battle 2vs2 冠軍的台灣舞者鮑大可，今年將擔綱「2025雄爭舞鬥」賽事評審。（青年局提供）

    在巴黎奪得「All World Waacking Festival」Battle 2vs2 冠軍的台灣舞者鮑大可，今年將擔綱「2025雄爭舞鬥」賽事評審。（青年局提供）

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