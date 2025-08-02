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    傻眼！台灣登山隊攀富士山「亂綁布條」 網批：丟臉沒水準

    近日有台灣登山隊赴日本攀登富士山，竟隨意將布條綁在路旁樹上，引發熱議。（圖擷自Threads）

    近日有台灣登山隊赴日本攀登富士山，竟隨意將布條綁在路旁樹上，引發熱議。（圖擷自Threads）

    2025/08/02 10:46

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日有登山客遠赴日本攀登富士山，竟撞見同樣來自台灣的登山隊將布條綁在路旁樹上，氣得他解下布條後痛批，「在台灣綁就算了，不要在日本丟臉」，引發關注，而被爆料的登山隊也對此道歉回應。

    原PO在社群媒體Threads貼出拆除布條的影片，並直接點名八三O九登山隊，「誰給你臉在富士山綁布條留下垃圾的。在台灣綁就算了，不要在日本丟臉。整座富士山就你們亂綁布條！」

    網友看完後紛紛留言，「真的很丟臉沒水準」、「丟臉丟到富士山」、「請不要丟台灣人的臉」、「明明當初綁布條的用意是為了防迷路，偏偏現在有些人卻拿來佔領地盤」。

    也有網友補充，在日本只有相關管理人員可以綁布條，一般登山者若擔心迷路、上山綁布條後，下山時必須全部拆下帶走，「是有規定的，不是誰都能綁」。

    對此，「8309自組登山隊」的社團管理員緊急發文道歉稱，「本社團一會員此次去登日本富士山，因無知亂綁布條造成國際笑話，我身為板主向大家說聲對不起！也會加強社團管理宣導，布條別亂綁！」

    近日有台灣登山隊赴日本攀登富士山，竟隨意將布條綁在路旁樹上，引發熱議。（圖擷自Threads）

    近日有台灣登山隊赴日本攀登富士山，竟隨意將布條綁在路旁樹上，引發熱議。（圖擷自Threads）

    近日有台灣登山隊赴日本攀登富士山，竟隨意將布條綁在路旁樹上，引發熱議。（圖擷自Threads）

    近日有台灣登山隊赴日本攀登富士山，竟隨意將布條綁在路旁樹上，引發熱議。（圖擷自Threads）

    「8309自組登山隊」社團管理員發文道歉。（圖擷自臉書）

    「8309自組登山隊」社團管理員發文道歉。（圖擷自臉書）

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