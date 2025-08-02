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    首頁　>　生活

    南投石虎保育融入日常 變身創意料理與農產品

    南投SMOK製甜所及丘山茶等商家，將友善石虎農作種出來的農作物，製成石虎檸檬塔等專屬系列糕點。（林保署南投分署提供）

    南投SMOK製甜所及丘山茶等商家，將友善石虎農作種出來的農作物，製成石虎檸檬塔等專屬系列糕點。（林保署南投分署提供）

    2025/08/02 07:46

    〔記者張協昇／南投報導〕 南投縣推動「友善石虎農作」，已有38位農友取得通過有機驗證或綠色保育標章的農作，另有9位農友符合產銷履歷的安全蔬果，友善田地面積計達86.56公頃，涵蓋稻米、香蕉、芭樂、柑橘與紅龍果等作物，不但達到保育石虎目的，也種出安全無毒農作物，並製成創意料理與農產品，讓生活、生產與生態共榮發展。

    農業部林業及自然保育署南投分署、生物多樣性研究所與南投縣政府，為保育瀕臨絕種台灣原生石虎，於南投推動「友善石虎農作」標章制度，並自2019年起導入生態服務給付方案，鼓勵農友不使用除草劑、毒鼠藥、毒餌、非友善防治網，採行草生耕作友善行動，使農地成為石虎及其他野生動物安全棲息與覓食的重要空間。

    在地業者也在此一保育鏈中扮演關鍵角色，除協助販售推廣友善石虎農作外，更進一步運用於設計菜單或開發商品， 例如慢午廚房、山中小廚房、貳月食藝及樂樂院子等餐廳將石虎蔬果入菜，第一製麵推出石虎地瓜麵與青蕉麵，讓保育理念走入日常生活與消費市場，也讓消費者在享受美味的同時，成為石虎保育的一份子。

    生物多樣性研究所所長楊嘉棟表示，友善農作10年前從南投開始逐漸擴展，請大家一起支持這樣的行動，讓台灣的農業更有生態價值，也讓大家的飲食吃得健康。

    南投縣長許淑華也說，友善石虎農作，讓農地成為石虎安心生息場所，並將石虎農作變成一道道創意料理與產品，使得南投農業走出價值與溫度。

    南投多家餐廳將石虎友善農地種出蔬果入菜，讓民眾吃得安心健康。（林保署南投分署提供）

    南投多家餐廳將石虎友善農地種出蔬果入菜，讓民眾吃得安心健康。（林保署南投分署提供）

    南投商家將友善石虎農作種出來的稻米等農作物，製成石虎專屬系列農產品。（林保署南投分署提供）

    南投商家將友善石虎農作種出來的稻米等農作物，製成石虎專屬系列農產品。（林保署南投分署提供）

    南投縣推動「友善石虎農作」，不少農地發現石虎蹤跡。（林保署南投分署提供）

    南投縣推動「友善石虎農作」，不少農地發現石虎蹤跡。（林保署南投分署提供）

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