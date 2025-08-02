08/02 各報重點新聞一覽

總統賴清德昨召開記者會表示，台美已完成技術性磋商，但尚未進行總結會議，20％為「暫時性關稅」，只要達成協議就可望再調降。（記者田裕華攝）

2025/08/02 07:40

自由時報

賴：關稅20%暫時性 可望再調降

美國川普政府昨公布台灣對等關稅稅率，自三十二％降至二十％。總統賴清德召開記者會表示，台美已完成技術性磋商，但尚未進行總結會議，二十％為「暫時性關稅」，只要達成協議就可望再調降，將爭取對台灣更有利、更合理的稅率，美國政府也表達意願進行談判。

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罷綠偽造提議書 國民黨北市主委黃呂錦茹改口認罪 千萬交保

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國民黨今年二月發動罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶卻涉「幽靈連署」，台北地檢署六月起訴國民黨台北市黨部時任主委黃呂錦茹等五人，台北地院昨首度開庭，在押的黃呂一改先前「政治追殺」說詞，改口全盤承認所有犯罪事實與罪名，請法官考量她年事已高，准予具保停押；合議庭昨午裁定黃呂錦茹以一千萬元交保，並施以電子腳環、個案手機雙重科技監控。黃呂於昨晚六時廿分辦保完畢獲釋時，只說「大家辛苦了」。

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涉營賭博電玩 修法圖利自己 台北市副議長葉林傳 500萬交保電子監控

台北地檢署偵辦台北市議會國民黨籍副議長葉林傳涉貪案，認為葉林利用人頭經營「欣欣電子遊藝場」，還疑利用退回台北市政府商業處所提「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例」草案等方式，替欣欣量身制定「溯及豁免條款」，以取得限制級電子遊戲場資格，前天指揮調查局北機站搜索約談，訊後依違反貪污治罪條例的圖利罪及刑法意圖營利賭博罪，諭知葉林傳五百萬元交保、限制出境出海及配戴電子手環。

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聯合報

美宣布台灣關稅20% 賴總統：暫時性關稅 若達成協議可望調降

美國白宮卅一日晚間終於宣布各國對等關稅，其中包括擬課徵台灣百分廿的關稅，預計八月七日生效上路。由於台灣關稅高於日韓的百分之十五，賴清德總統昨天表示，從一開始，百分之廿就不是台灣談判的目標，這是「暫時性關稅」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。

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關稅1周內生效 美再開進一步談判大門

美國總統川普七月卅一日簽行政命令，對許多貿易夥伴輸美商品徵百分之十至百分之四十一的關稅。外媒報導稱，他企圖藉此重塑全球經濟。

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中國時報

美宣布台關稅20％ 高於日韓

美國總統川普設定的對等關稅大限於8月1日截止，白宮在7月31日公布新調整的92國對等關稅清單，稅率從10％到41％不等。台灣稅率定為20％，低於川普原先在4月初宣布的32％，但高於鄰近的日本和韓國的15％，台灣與日韓同稅率的希望落空。新稅率將於美東時間8月7日生效實施。

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台股市值一度蒸發1.2兆 新台幣貶破30元

美國對台關稅「壓線」前放榜，20％關稅結果成壓垮股匯最後稻草，投資人失望賣壓情緒濃厚股匯齊跌，台積電領頭下殺1.72％，指數一度跌逾370點，台股市值瞬間蒸發逾1.2兆元，終場下跌108點，指數收在23434點；匯市更成重災區，美元指數強彈加上外資出走，新台幣毫無懸念摜破30元整數大關，終場貶1.09角，已連續7天收貶，收盤價30.025元為逾2個月新低價，本周累計貶值5.65角或1.88％，連續4周走貶。

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台北地院合議庭昨裁定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹以1000萬元具保停押，黃呂錦茹（黑帽者）在先生黃秀莊陪同下步出法院。（記者羅沛德攝）

台北市議會國民黨籍副議長葉林傳涉貪案，北檢諭知葉林傳五百萬元交保、限制出境出海及配戴電子手環。（記者叢昌瑾攝）

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