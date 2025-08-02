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    私人擋土牆不修泥水毀鄰房 嘉縣府、公所協調屋主搶修

    美上美社區有擋土牆傾倒導致泥水毀鄰房。（民眾提供）

    美上美社區有擋土牆傾倒導致泥水毀鄰房。（民眾提供）

    2025/08/02 07:36

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉美上美社區一處私人建物擋土牆，去年凱米颱風後倒塌，但經過1年卻有屋主遲不修復，今年7月28日大豪雨，大量泥水因而被沖進鄰房，導致多戶民宅受損；公所先協助應急處理，昨與縣府進行會勘，屋主強調不是不修復，而是對擋土牆倒塌原因有不同意見，但大雨仍持續，因此願意今天請廠商緊急修復，避免造成更大災害。

    縣府表示，後續將責請建物所有權人盡速完成永久性復原，建物所有權人或使用人應維護建物合法使用與其構造及設備安全，否則將依建築法第91條規定，處6萬元以上30萬元以下罰鍰並限期改善，未改善者而繼續使用得連續處罰。

    美上美社區私人擋土牆傾倒問題，曾有多位議員、鄉民代表反映，鄉長林緗亭說，該擋土牆屬私人建物一部分，非公共設施，凱米颱風後公所曾協助倒塌方與受影響方進行調解，其中有部分屋主自行修復，但仍有屋主並未修繕。

    林緗亭說，7月28日大豪雨倒塌擋土牆又有泥沙泥水衝入鄰房，嚴重影響民眾生命財產安全，公所派員協助住戶安置與提供沙包引流擋水、抽水機等應急措施，她多次到現場勘查，因出入道路狹窄，再調派小型機具處理。

    大豪雨後，公所會同建築師進行評估，倒塌擋土牆所處建築物有地坪掏空現象，更影響多戶民宅，還可能造成同高度周圍房屋地基安全疑慮，要求屋主應儘速修繕崩塌的擋土牆，避免持續滑落；林緗亭說，大雨造成災害，公所調派機具協助緊急處理，但私人擋土牆永久性修繕，仍需由建物所有權人或使用人負責修復。

    水上鄉公所協助調派沙包引流擋水。（民眾提供）

    水上鄉公所協助調派沙包引流擋水。（民眾提供）

    水上鄉公所協助調派小型機具應急處理。（民眾提供）

    水上鄉公所協助調派小型機具應急處理。（民眾提供）

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