豪大雨狂炸！明後天西南風仍強慎防雨彈

中央氣象署表示，今天西南風再度增強，天氣不穩定，易出現短延時強降雨。（資料照）

2025/08/02 07:31

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（2日）西南風再度增強，天氣相當不穩定，易出現短延時強降雨，嘉義以南地區有陣雨或雷雨，苗栗至雲林地區及東南部山區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生，尤其嘉義以南山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率。

至於新竹以北及東南部地區，今天有局部短暫陣雨或雷雨，午後亦有局部大雨，其地他區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。連日降雨，山區請特別留意坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區須留意積淹水等現象。

請繼續往下閱讀...

此外，氣象署今天清晨6時發布豪雨特報，屏東縣山區已有超大豪雨發生；台南市地區、高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨；嘉義縣地區、高雄市地區、屏東縣地區及南投縣山區、台東縣山區有局部大雨或豪雨；中部、台東地區有局部大雨發生機率。

氣溫方面，中南部及花東高溫約29至31度，其他地區約33至35度。離島天氣方面，澎湖陰短暫陣雨或雷雨，氣溫27至30度；金門多雲，氣溫27至32度；馬祖多雲，氣溫28至32度。

第9號颱風柯羅莎（KROSA）今天凌晨2時中心位於台北東北方約2240公里之處，向東北轉東北東進行，對台灣無直接影響；第13號熱帶性低氣壓，今天凌晨2時中心位於台北東方約1510公里之處，向東北朝日本東南方海面移動，有發展為輕度颱風的趨勢。

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

3日西南風偏強，易有短延時強降雨，嘉義以南地區有陣雨或雷雨，苗栗至雲林地區及東南部山區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生，尤其嘉義以南山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率，新竹以北及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後亦有局部大雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

4日西南風仍偏強，易有短延時強降雨，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

5日西南風逐漸減弱，水氣仍多，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

6日各地大多為多雲到晴，僅中南部地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。7日、8日各地大多為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 26 ~ 31 27 ~ 29 26 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法