台南市淹水警戒！10縣市豪、大雨特報

中央氣象署今天清晨6時發布豪雨特報稱，中南部地區有短延時強降雨，台南市、高雄市、屏東縣有大豪雨。（圖擷自中央氣象署網站）

2025/08/02 06:46

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署今天（2日）清晨6時發布10縣市大雨、豪雨及大豪雨特報，中南部地區有短延時強降雨，其中台南市、高雄市、屏東縣有大豪雨；水利署也已對台南市發布「淹水警戒」一級警戒。

氣象署表示，西南風影響，易有短延時強降雨，屏東縣山區已有超大豪雨發生，今天台南市地區、高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣地區、高雄市地區、屏東縣地區及南投縣山區、台東縣山區有局部大雨或豪雨，中部、台東地區有局部大雨發生機率。

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氣象署提醒，應注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾請避免進入山區及河川活動。

水利署已對台南市發布淹水警戒，一級警戒範圍包括中西區、東區、安平區、南區、北區、西港區、佳里區、永康區、安南區、歸仁區、新化區、關廟區、北區、安平區、安南區、中西區、善化區、歸仁區、東區、仁德區、仁德區、東區、永康區、佳里區、將軍區、七股區、七股區、新化區、新市區、永康區、安南區、西港區、七股區、麻豆區、佳里區、安定區、新市區、七股區、七股區、新市區、永康區、安定區、安南區、仁德區、新市區、仁德區、善化區、善化區、西港區。

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