台南囡仔走上金曲舞台 李竺芯、鍾興民用音樂說土地的語言

台南市長黃偉哲（左2）表揚獲得金曲獎3項大獎的台語歌手李竺芯（右3）和爸媽，以及專輯製作人鍾興民（右4）。（台南市府提供）

2025/08/01 23:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕來自台南的金曲歌后李竺芯與製作人鍾興民，因傑出音樂成就於今（1）日獲台南市政府表揚。市長黃偉哲表示，2位音樂人將台南文化底蘊化為感動人心的聲音，於全國舞台發光發熱，是台南的驕傲。

李竺芯以台語專輯《Suí 水》榮獲第36屆金曲獎「最佳台語女歌手」、「最佳台語專輯」、「年度專輯」3項大獎，作品展現細膩唱腔與情感厚度，獲評審一致肯定。操刀製作的鍾興民為台灣音樂圈殿堂級人物，統籌製作功力同樣備受金曲評審讚賞。這張專輯情感深沉、具文化感知力，凝聚2位台南子弟對土地與語言的深厚情感。

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李竺芯曾以〈台南查某囝〉榮獲2022年「臺南Sing時代之歌原創音樂競賽」首獎，從台南出發，走上金曲舞台。她的成功也象徵城市文化養分的滋養與開花結果。台南市文化局長黃雅玲表示，2人的成就不僅來自個人努力，也讓台南在全國文化地圖上閃耀，並期許更多在地創作者勇敢踏上音樂之路。

此外，「2025臺南Sing時代之歌原創音樂競賽」因應近期災情，收件延長至8月14日，歡迎全國音樂創作者投稿，為台南譜寫屬於這個時代的動人樂章。決賽暨頒獎音樂盛會預計10月18至19日舉行。

系列活動將於8月起陸續登場，包括「音樂講唱會」，邀請阿沁、王水源與蕭達謙現身分享創作歷程與現場演出；「臺灣經典電影歌曲導聆音樂會」則由林隆璇導聆，與林亭翰、曹嘉軒、周其樂共演，帶領觀眾重溫經典電影旋律。

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