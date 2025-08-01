第19屆農金獎出爐！南市9家農漁會獲獎 農業局貼紅榜祝賀

南市鹽水區農會獲得農金獎2個獎項，農會總幹事邱子軒（中）開心雙喜臨門，南市農業局農會輔導科長王仁志（右四）今前往農會祝賀。（農業局提供）

2025/08/01 22:46

〔記者楊金城／台南報導〕代表農業金融體系最高榮譽獎項的第19屆農金獎得獎名單出爐，台南市共有台南地區農會、後壁區農會、麻豆區農會、鹽水區農會、東山區農會、安定區農會、下營區農會、南市區漁會、南縣區漁會等9家農漁會得獎，南市農業局今天（1日）前往貼紅榜祝賀。

台南市農業局局長李芳林指出，南市9家得獎農漁會從全國311家農漁會中脫穎而出，不論在農業金融業務營運、配合農業政策等方面，均有相當優異的表現，獲獎實至名歸，市府將持續輔導協助農漁會，更加精進農業金融等業務，與農漁民一起努力打拚，提高收益。

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獲得第19屆農金獎的有營運卓越獎：台南地區農會；農業保險貢獻獎：後壁區農會、麻豆區農會、鹽水區農會；專案農貸績效獎：東山區農會；人才培育及永續發展獎：南市區漁會；農業金庫策略合作獎：安定區農會；農業信用保證業務績效獎：鹽水區農會、下營區農會、南縣區漁會、南市區漁會。鹽水區農會和南市區漁會更是獲得農金獎兩個獎項，雙喜臨門。

農業部將在8月29日頒獎表揚，讓會員和民眾看到南市農漁會的努力與進步，激勵更多農漁會日益精進，帶動農漁產業整體發展。

南市區漁會獲得農金獎2個獎項，表現優異。（農業局提供）

麻豆區農會獲得農金獎。（南市農業局提供）

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