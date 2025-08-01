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    受災戶免被敲竹槓！南市媒合廠商修繕 公告屋頂施工參考價

    行政院災害復原前進指揮所今天（1日）到鹽水區公所直接傾聽災民心聲，解決救助問題。（行政院提供）

    行政院災害復原前進指揮所今天（1日）到鹽水區公所直接傾聽災民心聲，解決救助問題。（行政院提供）

    2025/08/01 22:37

    〔記者楊金城／台南報導〕行政院災害復原前進指揮所今天（1日）由指揮官陳金德率隊到新營區及鹽水區公所，直接傾聽災民心聲，為加速屋損重建，加碼補助2萬元給受災戶在17日前與媒合廠商簽約修繕；而台南市工務局負責的學甲、北門及將軍3區，各區分配7家修繕廠商，3區受災戶有修繕意願案件計38件，學甲區公所搶頭香、媒合3災戶完成估價，廠商將在1個月內進場施工。

    南市工務局並公告屋頂浪板施工的參考單價，有經濟型（陽春型）：每坪2000元，標準型（彩色浪板、無鋪棉）：每坪3000元，高階型（彩色浪板、有鋪棉）：每坪4000元，避免有人藉機發災難財。

    行政院災害復原前進指揮所下設6大工作分組，涵蓋家園重建、產業復建、維生設施、環境衛生、公共設施及行政支援，並由南市各區長擔任分區指揮官，中央與地方齊力加速推動災後復原行動。

    行政院顧問李孟諺也擔任前進指揮所副指揮官，陳金德指出，指揮所下設技術支援團，找廠商協助民宅修繕，亦訂定民宅修繕注意事項及房屋修繕契約書範本，請區公所協助民眾辦理確認修繕需求，媒合廠商現勘、報價、簽約、施工與完工。

    陳金德表示，災後大量廢棄物要儘速清除，民眾清理家園產出的垃圾，可先暫置房屋周邊適當地點，由市府及公所調度清潔隊清運；至於民宅修繕的營建廢棄物，由公所要求開口契約廠商處理，民眾及修繕廠商不必煩惱廢棄物清運。

    學甲區首波媒合大灣里3災戶由騰旺營造承攬，區長張明寶說，今天完成丈量估價，1個月內進場施工。災戶感謝表示，有政府協助找信任的廠商，修繕品質有保障，價錢公道。

    台南學甲區公所首波媒合3戶受災戶和廠商現勘如何修繕，區長張明寶（右2）居中協調、說明。（學甲公所提供）

    台南學甲區公所首波媒合3戶受災戶和廠商現勘如何修繕，區長張明寶（右2）居中協調、說明。（學甲公所提供）

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