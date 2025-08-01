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    中南部入夜雨彈再起！嘉義以南地區留意豪雨

    定量降水預報。（圖為中央氣象署提供）

    定量降水預報。（圖為中央氣象署提供）

    2025/08/01 21:09

    〔記者林志怡／台北報導〕中南部地區連日大雨不斷，中央氣象署預報員朱美霖指出，雖然今日西南氣流減弱，不過今晚入夜至明凌晨，雲林以南雨勢增強，明起西南風再度增強，下週一前嘉義以南地區仍有局部豪雨以上降雨，提醒民眾注意天氣變化，尤其山區近日累積雨量多，非必要切勿前往。

    中央氣象署指出，今日台中以南地區斷斷續續有降雨出現，高雄市累積雨量達329.5毫米，屏東縣累積雨量達447毫米，台東也有249.5毫米，北部地區也有午後雷陣雨帶來的降雨。

    朱美霖說，琉球東南方海面有熱帶性低氣壓，並有發展為颱風的趨勢，雖不會直接影響台灣，但其移動過程中將造成低壓帶北抬，台灣周邊西南風再度增強，天氣趨於不穩定，明起至下週一降雨最為明顯。

    隨著西南風增強，今晚入夜至明日凌晨期間，雲林以南雨勢增強，高屏地區持續有雨，明日苗栗以南地區有陣雨或雷雨，新竹以北、東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其嘉義以南山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。

    朱美霖表示，明日受西南風增強影響，北部地區氣溫可達33至35度左右，其他各地雲量偏多，中南部、東南部有雨，白天氣溫29度左右；下週日至下週一西南風持續偏強，中南部整日斷續有降雨；北台灣下週一前後受低壓帶影響，整日有不定時陣雨或雷雨，中南部持續陰雨，下週二天氣才有機會好轉。

    地面分析圖。（圖為中央氣象署提供）

    地面分析圖。（圖為中央氣象署提供）

    未來3天天氣。（圖為中央氣象署提供）

    未來3天天氣。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒（圖為中央氣象署提供）

    過去降雨。（圖為中央氣象署提供）

    過去降雨。（圖為中央氣象署提供）

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