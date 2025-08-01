連日豪雨 小白菜、小黃瓜漲5成 農會超市買氣增

屏縣九如鄉農會總幹事龔泰文表示，小白菜與小黃瓜近日漲幅較明顯。（記者羅欣貞攝）

2025/08/01 20:53

〔記者羅欣貞／屏東報導〕連日豪雨菜價明顯上揚，婆婆媽媽近來買菜都要精打細算，屏東縣九如鄉農會超市觀察，近來小白菜、小黃瓜約漲5成，其餘葉菜類也有約3成漲幅。因超市價格反應較傳統市場稍慢，買氣明顯上升，「到了下午，架上青菜就被一掃而空！」。

九如鄉農會總幹事龔泰文說，種在溫室的小白菜連日遭豪雨侵襲，日照不足，減產約剩1、2成。小黃瓜淋雨受損，產量僅剩下1成；豪雨造成苦瓜泡水、絲瓜無法授粉，產量只剩不到3成，高麗菜因冷藏釋出影響較小。若雨再下不停，有可能出現黃葉病，產量會更少；因民眾近日多到超市買菜，九如農會超市連日蔬果販售量成長逾5成；想省荷包可買皇宮菜、空心菜、金針菇等菇類、豆芽菜等，以九如農會超市來說都是小農直送平價出售。另芭蕉、檸檬、酪梨、芭樂等也還沒有受太大影響。

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屏東縣府農業處今（1）日表示，屏東批發市場豪雨前蔬菜到貨量3萬7098公斤，均價每公斤29.1元，豪雨期間到貨量3萬2058公斤，均價每公斤30.1元，豪雨均價與豪雨前均價相比漲幅約3.4%。今日蔬菜到貨量包括瓜菜茄類甘藍等，到貨量約3萬1797公斤，均價每公斤26.8元。

農業處分析，豪雨前（7月22日）與豪雨期間（7月29日）比較，在蔬菜中價部分，苦瓜豪雨前每公斤33.4元、豪雨期間53.7元；茄子豪雨前28.9元、豪雨期間40.9元；甘藍豪雨前21.9元、豪雨期間22.6元。該3類豪雨期間價格有上漲。

屏東縣九如鄉農會超市近來買氣增。（記者羅欣貞攝）

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